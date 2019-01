COME SCUFFIA IL M5S IN SARDEGNA: IL CENTROSINISTRA CON ANDREA FRAILIS (40,4%) VINCE LE SUPPLETIVE DI CAGLIARI, DOVUTE AL FATTO CHE IL DEPUTATO GRILLINO PREFERIVA ANDARE IN BARCA A VELA CHE A MONTECITORIO - IL SOSTITUTO A 5 STELLE HA COMUNQUE SUPERATO QUELLO DI CENTRODESTRA (28,9% A 27,8%) - IL DATO NOTEVOLE È L'AFFLUENZA: HA VOTATO SOLO IL 15%, UN TRACOLLO DAL 67,2% DI MARZO 2018 - RENZI GONGOLA: ''SI SGONFIA IL PALLONCINO POPULISTA'' (AUGURI)

(ANSA) - "Ho appena chiamato Andrea Frailis, complimentandomi per la sua vittoria alle elezioni suppletive. Anche se i dati non sono ancora definitivi, ad un'ora e mezza dalla chiusura delle urne il risultato appare già chiaro". Lo scrive su Facebbok il candidato del Movimento Cinquestelle Luca Caschili alle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari.

"Ci sarà tempo per commentare ed analizzare questo esito che offre tanti spunti di riflessione - scrive ancora Caschili sul social network - Da subito però voglio ringraziare tutti gli elettori che mi hanno votato e hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. È stato un mese molto bello e coinvolgente, durante il quale ho potuto toccare con mano l'entusiasmo di tanti cittadini che mi hanno sostenuto. Grazie ancora a tutti".

(ANSA) - Il candidato del centrosinistra Andrea Frailis, 62 anni, giornalista, vince le elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera. Al termine dello scrutinio nelle 305 sezioni che compongono gli 8 Comuni chiamati al voto, ha ottenuto il 40,4% delle preferenze. Al secondo posto il candidato di M5S Luca Caschili con il 28,9%, al terzo la candidata del centrodestra Daniele Noli con il 27,8% e al quarto il candidato di CasaPound Enrico Balletto con il 2,8%.

(ANSA) - Crollo verticale dell'affluenza alle elezioni suppletive per il solo collegio uninominale di Cagliari della Camera. Alle 23 ha votato il 15,5% degli aventi diritto circa 52 punti in meno rispetto al 67,2% delle politiche del 4 marzo. Alle 19 l'affluenza era stata del 12%.

E' un'astensione record quella registrata nella tornata elettorale necessaria per individuare un nuovo deputato per il seggio lasciato libero dall'ex M5s Andrea Mura, il velista dimessosi ed espulso dal Movimento dopo le polemiche sulle assenze a Montecitorio. Il calo è netto, 51,7%, anche se i raffronti non sono possibili: lo scorso 4 marzo tutta la Sardegna, come il resto d'Italia era chiamato a rinnovare le due camere del Parlamento. Oggi si votava solo in otto Comuni dell'hinterland Cagliaritano, compreso il capoluogo sardo.

SUPPLETIVE: MARTINA, BUON LAVORO A FRAILIS, UNITI SI VINCE

(ANSA) - "Buon lavoro ad Andrea Frailis. Complimenti alla coalizione e al PD Sardegna. Uniti si vince #fiancoafianco #Cagliari". Così su twitter il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina commenta l'esito delle suppletive in Sardegna.

SUPPLETIVE: ANZALDI, INVASIONE DI MAIO-SALVINI HA FALLITO

(ANSA) - "In Sardegna il centrosinistra si presenta onestamente e vince. M5s senza il travestimento elettorale del supersportivo Mura sparisce e la candidata di Salvini arriva terza. L'invasione dei leader nazionali M5s e Lega a #Cagliari ha avuto un effetto dirompente, in negativo". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

SUPPLETIVE:RENZI,PALLONCINO POPULISTA PRIMA O POI SI SGONFIA

(ANSA) "Pessima affluenza in Sardegna. Ma ottima vittoria di Andrea Frailis. Un velista grillino torna in mare, una persona seria del centrosinistra arriva in Parlamento. Il palloncino populista ha sondaggi, tg, propaganda ma prima o poi si sgonfia #Tempogalantuomo". Così Matteo Renzi commenta su twitter la vittoria del candidato di centrosinistra alle suppletive di Cagliari.

SUPPLETIVE: FRAILIS, DECISIVO IL CONTATTO CON LA GENTE

(ANSA) - "All'inizio dell'avventura ero speranzoso e fiducioso, ma anche preoccupato per la forza degli avversari. Negli ultimi giorni ho iniziato a crederci". Fresco vincitore alle elezioni suppletive del collegio uninominale di Cagliari, Andrea Frailis, giornalista 62enne, racconta all'ANSA di aver capito di potercela fare dopo il contatto con la gente. "Ho girato molto nei mercatini, nei circoli, nelle strade e tra le associazioni, in particolare è stato importante un convegno sul terzo settore al quale ho partecipato negli ultimi giorni a Quartu (uno degli otto Comuni chiamati al voto ndr) e nel quale ho toccato con mano problematiche importanti".

Dopo aver soffiato il collegio al M5s, in poche ore il neo deputato è diventato il simbolo di un centrosinistra in grado di risollevarsi e di sovvertire i pronostici. "Queste dichiarazioni mi fanno piacere", commenta Frailis. Che sottolinea: "E' stata una vittoria della coalizione, sicuramente confortata e aiutata dal mio viso che in quarant'anni è entrato nelle case delle famiglie con benevolenza". Una coalizione che "c'è, è in campo, è a pieno regime ed è la stessa che cercherà di portare alla vittoria Massimo Zedda". Un traino per le regionali del 24 febbraio, dunque, dove il sindaco di Cagliari è candidato governatore dei Progressisti di Sardegna.

SUPPLETIVE: NEO ELETTO FRAILIS ALLA CAMERA COL GRUPPO PD

(ANSA) - A Montecitorio il neo eletto Andrea Frailis siederà tra i banchi del Pd, ai quali cercherà di portare subito il suo contributo su tre temi. "In primo luogo sulla lotta alla dispersione scolastica - spiega all'ANSA - un dramma della Sardegna con un primato nazionale di cui non possiamo andare fieri".

E poi la questione dell'energia: "L'ho promesso ai lavoratori dell'Eurallumina e dell'ex Alcoa, perché è impossibile che in Sardegna l'energia costi così tanto e che dal governo abbiamo ricevuto un no al metano dopo le speranze degli ultimi anni, anche perché già dal 2025 non avremo il carbone". Infine la riforma dell'editoria: "E' inaccettabile che il governo metta a rischio l'esistenza stessa di quotidiani storici e gloriosi come l'Avvenire e finanzi Radio Padania", conclude il neo deputato del centrosinistra.

