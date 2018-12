12 dic 2018 18:58

COME SI È ARRIVATI AL PASTICCIACCIO DEL RITIRO DI MINNITI? RENZI AVREBBE PROSPETTATO UN PIANO ''FOLLE'' SECONDO L'EX MINISTRO, CON UN MOVIMENTO CIVICO GUIDATO DA GOZI DA FAR ALLEARE COL PD IN VISTA DELLE ELEZIONI. UNA ROBA CHE PUZZA LONTANO UN MIGLIO DI CARROZZONE PRE-ELETTORALE, ESATTAMENTE COME LEU, DI CUI AVREBBE FATTO LA STESSA FINE - ZINGARETTI/FRANCESCHINI SONO AL 52%, PER QUESTO È PARTITA L'AZIONE DI DISTURBO DI GIACHETTI/ASCANI. E NARDELLA…