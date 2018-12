CORRENTE ALTERNATA – IL VIDEO DI GIACHETTI E LA ASCANI È LA SUMMA DEL LIVELLO, BASSISSIMO, A CUI È ARRIVATO IL PD: DIRIGENTI E DEPUTATI ORMAI SONO KAMIKAZE DELLA PROPRIA REPUTAZIONE – “IL FATTO” LI SBERTUCCIA A DOVERE: "NESSUNA BASAGLIA CHIUDA QUESTO SPASSOSISSIMO MANICOMIO" – LA STRATEGIA DI RENZI? CREARE UN’ALLEANZA GIACHETTI MARTINA CONTRO ZINGARETTI (AUGURI)

Estratto dell’articolo di Daniela Ranieri per “il Fatto Quotidiano”

giachetti e ascani si candidano al congresso pd 1

La candidatura "in ticket" di Roberto Giachetti e Anna Ascani al congresso del Pd è stata rivendicata con un video ieri in serata. I due, in apparente buona salute fisica, vi compaiono seduti su un divano bordò, lei alla sinistra lui alla destra di chi guarda, in un non-luogo che gli inquirenti identificano in un' auletta di Montecitorio, anche se dall' eco potrebbe sembrare un set astutamente riprodotto dentro uno studio di Tele Tuscolo. Leggono su un gobbo un testo scritto dai loro rapitori.

RICHETTI RENZI

(…) Ora, noi non vorremmo mai che sparisse, questo partito di artisti dell' assurdo, funamboli, giocolieri, kamikaze della propria reputazione e maestri del nonsense che intrattengono le nostre giornate, e che nessuna Basaglia chiuda mai questo spassosissimo manicomio. Ma ci è doveroso precisare che il video di rivendicazione segue a una riunione indetta dai renziani per decidere chi appoggiare dopo il ritiro di Minniti, il quale Minniti ci ha tenuto talmente tanto a precisare di non essere il candidato dei renziani che poi se n' è andato lamentando di non essere sufficientemente appoggiato dai renziani, i quali renziani, invece, nella loro parte moderata, appoggiano Martina, mentre la frangia estrema rappresentata dai seguaci dell' interpretazione letterale del renzismo ha preferito puntare sui due sequestrati.

nicola zingaretti maurizio martina

(…) La sottile strategia dei militi noti del renzismo si palesa in tutta la sua diabolica finezza: creare dopo le primarie un' alleanza Giachetti-Martina contro il favorito Zingaretti (la Ascani tornerebbe a fare la quota rosa di riserva), posto che giorni fa già Matteo Richetti, ex renziano di penetrazione, aveva fatto un ticket con Martina, diffondendo sui social una foto che li ritrae fianco a fianco con un cartello in mano di uno squallore comunicativo e di una tristezza ontologica che il comunicato Ascani-Giachetti tenta invano di superare.

giachetti e ascani si candidano al congresso pd 2

Tra l' altro, mentre si consumava la tragedia del video che sospettiamo ideato dall' ufficio stampa di Dolce&Gabbana, Renzi si creava un alibi a Porta a Porta: "A me interessa il futuro dell' Italia, con tutto l' amore e il rispetto per il Pd". Amore e rispetto che, lo giuriamo, sono anche i nostri.