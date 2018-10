IL CROSETTO DOVE LO METTO? LA CAMERA RESPINGE LE DIMISSIONI DELLO “SHREK” DELLA MELONI - LA RICHIESTA ERA ARRIVATA PER “MOTIVI PERSONALI” – MA LE INDISCREZIONI PARLANO DI SCONTRI NEL PARTITO E DI UN POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI FRA LA CARICA DI PARLAMENTARE E QUELLA DI CAPO DELLA FEDERAZIONE DELLE AZIENDE PER AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA..

crosetto meloni

Da la Verità

La Camera ha respinto con 285 voti le dimissioni di Guido Crosetto, deputato di Fdi. La richiesta era arrivata per «motivi personali» e, secondo indiscrezioni, per scontri nel partito e per il possibile conflitto di interessi fra la carica di parlamentare e quella di capo della Federazione delle aziende per aerospazio, difesa e sicurezza.

guido crosetto crosetto alemanno meloni la russa rampelli guido crosetto guido crosetto francesco de gregori gaia saponaro e guido crosetto guido crosetto CROSETTO TWITTA IL SELFIE CON GIORGIA MELONI Tommaso Cerno e Guido Crosetto CROSETTO GIORGIA MELONI E IGNAZIO LA RUSSA CON LA TESSERA ELETTORALE AL QUIRINALE CROSETTO MELONI