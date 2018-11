DAGONEWS - GRAN VIAVAI DI TELEFONATE TRA SALVINI E DEL NOCE PER RISOLVERE LA QUESTIONE ISOARDI - A MILANO SI È FORMATO IL COMITATO ''SALVIAMO SALVINI'', COMPOSTO DAI SUOI AMICI PIÙ STRETTI. SOLLEVATI DALLA FINE DEL RAPPORTO CON ELISA, MA ORA VORREBBERO CHE LA SUA ADORATA EX GIULIA MARTINELLI SI TRASFERISCA A ROMA. IN QUESTO MODO…

In queste ore c'è stato un gran traffico di telefonate tra Africa, Italia e Portogallo. Dopo la pubblicazione dell'after-sex selfie di Elisa Isoardi con Salvini dormiente post-coito, il ministro ha iniziato a bombardare di telefonate Fabrizio Del Noce, l'ex dg Rai che da pensionato si è trasferito a Lisbona e ha da sempre uno stretto rapporto con la conduttrice, tanto da aver fatto da consigliere di Salvini per le questioni legate a Viale Mazzini. Ci vuole lui, secondo il ministro, per convincere la sua ex a tornare in sé e smetterla con foto e messaggi pericolosi.

A Milano intanto si è costituito un comitato ''Salviamo Salvini'' formato dai suoi amici più stretti e di lunga data (dentro e fuori la Lega), che ha tirato un sospiro di sollievo alla notizia della rottura, stavolta definitiva, con la bella e imprevedibile Isoardi. Ora chi lo conosce bene cerca di convincere la sua ex compagna Giulia Martinelli a trasferirsi a Roma per stargli accanto.

Con lei, che ora lavora con Attilio Fontana alla Regione Lombardia, mantiene un ottimo rapporto, non solo legato all'educazione della figlia adorata. Lui ha un grande rispetto per Giulia, leghista di ferro e avvocato tostissimo, e sarebbe una figura in grado di dargli stabilità e di proiettare all'esterno un'immagine di normalità familiare dopo queste uscite ''alla Corona'' che non aiutano la comunicazione del 'Capitano'…

