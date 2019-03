27 mar 2019 16:29

DAGONEWS - IL VIAGGIO DI DI MAIO NEGLI USA SARÀ UN BUCO NELL'ACQUA: SARÀ CAZZIATO DAL FALCO JOHN BOLTON PER AVER TRASFORMATO L'ITALIA NEL CAVALLO DI TROIA CINESE, E PER LA POSIZIONE A FAVORE DI MADURO - SALVINI INVECE ANDRÀ IN AMERICA A GIUGNO, DOPO IL PROBABILE TRIONFO ELETTORALE. VEDRÀ DAL VICEPRESIDENTE MIKE PENCE IN GIU'. MA NON DEMORDE SU UN POSSIBILE INCONTRO CON TRUMP