DALL’OSSO SPOLPATO DAI GRILLINI - "SEI UN DISABILE VENDUTO", LINCIAGGIO WEB DEL M5S AL DEPUTATO USCITO DAL MOVIMENTO E PASSATO A FORZA ITALIA – IL 40ENNE MALATO DI SCLEROSI MULTIPLA E’ STATO BERSAGLIATO DI MINACCE E INSULTI: “COME UNA SCORREGGIA, MEGLIO FUORI CHE DENTRO... UN PO (ERRORE ORTOGRAFICO, NDR) DI RUMORE TANTA PUZZA MA ALLA FINE UNO SI SENTE MEGLIO” – E TRAVAGLIO ATTACCA…

Paolo Bracalini per il Giornale

È in corso un feroce linciaggio di Matteo Dall'Osso, il deputato uscito dal M5s per passare a Forza Italia, tradimento che i grillini non sopportano e di cui si vendicano seppellendo il quarantenne disabile (è malato di sclerosi multipla) di tremendi insulti e auguri di morte sui suoi profili social.

Un trattamento classico che il M5s riserva a chi tradisce il Movimento, per giunta stavolta con l'odiato Berlusconi. Nelle centinaia di commenti diffamatori gli odiatori M5s non si fermano davanti a niente, neppure alla malattia di Dall'Osso. Anzi, la sfruttano per umiliarlo ancora più violentemente.

Non si contano i «vergògnati», «sei un infame», «dimettiti se hai dignità», «giuda», «venduto», «mi fai schifo», ma sono carezze confronto alle bestialità vomitate da altri tifosi del M5s, aizzati da Beppe Grillo che ha dato pubblicamente del venduto a Dall'Osso («Offro il doppio di Berlusconi per l'acquisto di parlamentari in saldo! Pago cash!») e da Travaglio sul Fatto («La storiella della folgorazione sulla via Arcore per nobili motivi di libertà e solidarietà verso le categorie più deboli può andare a raccontarla a qualcun altro»).

Non potendogli sputare in faccia o prenderlo a calci, gli haters grillini si sfogano sul web. La signora Giulia Rizzo scrive: «Sono nauseata, un invalido che tradisce» mentre un altro suggerisce che sia «diversamente abile ma di cervello!». Tale Giuseppe Sinisi nota che «con la scusa della disabilità sei diventato eroe, ma alla prima occasione ti sei venduto, merda!!! Ti abbiamo votato per far parte del movimento brutta merda vivente!!! Dimettiti!!!», e poi aggiunge per completezza: «Tu la disabilità l'hai nell'animo!». Un altro gentleman gli dà del «figlio di tr...» e poi invoca «Cristo che scenda a fulminarlo altrimenti ci penserà qualche altra divinità».

Va giù col badile il signor Tassini: «Sei una vergogna. Non hai mai restituito un euro e sei scappato dal mafioso che ti coprirà si soldi. Avere una disabilità non può autorizzare a essere infami. Ti auguro tutto ciò che meriti: il peggio». Il signor De Filippis, più educato, si limita a uno «sputo digitale», mentre un Andrea gioca con le metafore intestinali:

«Come una scorreggia meglio fuori che dentro... un po (errore ortografico, ndr) di rumore tanta puzza ma alla fine uno si sente meglio». Uno che di cognome fa Bisaro riassume il concetto: «Il motivo per cui hai cambiato casacca è solo uno: il denaro. Ma almeno non ti fai schifo?? Poveretto». Qualche anima pia fa notare che si esagera, mentre Dall'Osso tace per evitare altre raffiche di sputi. Del resto ha militato nel M5s per anni, sapeva a cosa andava incontro: oltre alla penale di 100mila euro c'è il linciaggio per chi tradisce. Malato di Sla o no, poco importa.

