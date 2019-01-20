VIDEO: BERLUSCONI A CAGLIARI
berlusconi a cagliari
VIDEO: BERLUSCONI A CAGLIARI
SCALDA I MOTORI, FABIO FAZIO. STASERA A ‘’CHE TEMPO CHE FA’’ CI SARÀ OSPITE ALESSANDRO DI BATTISTA – NELL’ATTESA "FABIOLO" SPARA A ZERO CONTRO SALVINI, VIA TWITTER, SULL'ENNESIMA STRAGE DI MIGRANTI NEL MEDITERRANEO. "NON POSSIAMO PIÙ FAR FINTA DI NON VEDERE. DI NON SAPERE. UN GIORNO DOVREMO RENDERE CONTO DI QUESTI MORTI INNOCENTI. DI CIASCUNO DI LORO"
DI MAIO IN PEGGIO – PROSEGUE L’EMORRAGIA DEI CONSENSI DEL M5s, SE ALLE ELEZIONI EUROPEE IL M5s SCENDE SOTTO IL 20% ECCO COSA POTREBBE SUCCEDERE - LA STRATEGIA DI DI MAIO PER EVITARE UN’ALTRA EURO-BOTTA COME QUELLA DI 5 ANNI FA: RIVENDICARE IL REDDITO DI CITTADINANZA, RASSICURARE SULLE GRANDI OPERE E PUNTARE SUL DUPLEX DI BATTISTA- TAVERNA IN GRADO DI INFIAMMARE LE PIAZZE
SILVIO, PERCHE’ LO FAI? ECCO UN’ALTRA IPOTESI SUI MOTIVI CHE HANNO SPINTO BERLUSCONI A CANDIDARSI ALLE EUROPEE – IL CAV PENSA CHE DA EUROPARLAMENTARE, COME GLI HANNO SUGGERITO EMINENTI GIURISTI, SAREBBE PIÙ FACILE RICORRERE ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL' UOMO - MA NEL PARTITO È SCONTRO APERTO: FA DISCUTERE LA CHAT DEI VELENI…
"SALVINI, ELIMINA SAVIANO". IL MINISTRO REAGISCE ALLE GRIDA. “NO, LUNGA VITA A ROBERTO SAVIANO” (VIDEO) - ANCORA POLEMICHE PER LA VISITA AD AFRAGOLA DEL LEADER LEGHISTA: DOPO IL BACIAMANO, ORA LA SINISTRA LO ATTACCA PER LE PAROLE DI UN UOMO SU ROBERTO SAVIANO: "DEVI TOGLIERGLI LA SCORTA, LA PAGHIAMO NOI" - VIDEO
SI SALVINI CHI PUO’ – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO IN VERSIONE BOLDRINOVA SI SCHIERA APERTAMENTE CONTRO IL MINISTRO: "UNA SOCIETA’ SANA SALVA VITE UMANE IN MARE. SE NON CI RIUSCIAMO È UN TERRIBILE FALLIMENTO PER TUTTI NOI" – DI MAIO ACCUSA LA FRANCIA “CHE NON DECOLONIZZA” - SALVINI TIENE IL PUNTO E RIBADISCE CHE LA POLITICA ITALIANA SUI MIGRANTI NON CAMBIERA’ - LA 'JENA': “PORTI CHIUSI, CIMITERI APERTI”