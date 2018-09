DOPO GLI ANNUNCI, BISOGNA TROVARE I SOLDI – PER LA “MANOVRA DEL POPOLO” SERVONO ALMENO 13 MILIARDI E IL GROSSO DOVRÀ ESSERE TROVATO TRA I TAGLI ALLA SPESA, E IL GOVERNO VUOLE METTERE MANO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI: CE NE SONO 466 CHE SI POSSONO TAGLIARE E VALGONO 54 MILIARDI L’ANNO – VIA I SUSSIDI PER LE SPESE VETERINARIE E FUNERARIE, ASSICURAZIONI E COOPERATIVE: NEL MIRINO ANCHE SANITÀ E MUTUI

Il «team mani di forbice» evocato dal vicepremier Luigi Di Maio avrà a disposizione dodici mesi giusti giusti per trovare le voci di spesa da tagliare e restituire l' aumento del deficit e del debito dovuto alla «manovra del Popolo».

Il guaio è che per far tornare i conti della manovra già oggi bisogna trovare un bel po' di risorse. Servono fino a 13 miliardi di euro, tra nuove entrate o tagli alla spesa, se si vogliono rispettare le promesse formulate l' altro giorno dal governo giallo-verde.

Il grosso delle risorse dovranno essere trovate tra i tagli alla spesa. Secondo fonti parlamentari, un discreto lavoro di contenimento della spesa dei ministeri e di riduzione degli acquisti da parte della Pubblica amministrazione sarebbe già stato avviato: da qui potrebbero arrivare risparmi per circa tre miliardi.

Un grande «pozzo» di risorse da recuperare è quello delle cosiddette «tax expenditures», le agevolazioni fiscali a vario titolo concesse. Togliendo quelle «intoccabili», come le detrazioni Irpef per spese di reddito o per familiari a carico, ce ne sono 466 che valgono 54 miliardi l' anno. Alcune in queste settimane sono già state individuate come eliminabili, sia pure facendo arrabbiare chi ne beneficia: parliamo dei bonus fiscali per le fonti energetiche fossili per agricoltori e trasportatori, delle detrazioni per le spese veterinarie e i sussidi per le spese funerarie, le assicurazioni e le cooperative.

