DUOMO POLITIK - ECCO IL VIDEO DELL'ASSESSORE UFOLOGO DELLA GIUNTA DI SESTO SAN GIOVANNI (ROBA DA SCOMPISCIARSI DALLE RISATE) - RACCONTANO DI SEGNALI DI DISGELO TRA BEPPE SALA E ATTILIO FONTANA E PEREIRA… - IN RAI A MILANO SONO MOLTO SODDISFATTI, PARE. STA PER PARTIRE IL POTENZIAMENTO DELLA SEDE

Berto Evitandolo per Dagospia

Godetevi il video dell'assessore ufologo della giunta di Sesto San Giovanni. Roba da scompisciarsi dalle risate.

sala fontana

Raccontano i soliti maligni che la nomenklatura ciellina si è imbarcata sulla nave di un leghista di Regione Lombardia. Chi sarà costui? E perché sta offrendo un porto sicuro agli orfani del Formigoni carcerato?

Attenzione attenzione! C'è chi si chiede chi ci sia dietro l'attenzione che sta tornando sul caso Montenegro/A2A. La cosa incredibile è che in tutta quella vicenda ci si scorda sempre di Renato Ravanelli, ai tempi direttore generale del colosso energetico, e oggi in F2i. Timore reverenziale?

Renato Ravanelli

Giuseppe Biesuz è stato arrestato mentre, bello bello, se ne stava andando a Londra, forse per fare un weekend di shopping come ai giorni belli di quando era amministratore delegato di Trenord. Fino a pochi giorni fa parlava di comprare giornali, e fare grandi infrastrutture per l'Italia. Ma era già stato condannato a luglio. Il Belpaese è un posto bellissimo.

giuseppe biesuz

Avvertite il ministro al Lavoro Luigi Di Maio che se non risolve in fretta la questione Tecnis i sindacati sono pronti alla guerra per difendere i posti di lavoro. Perché prevedibilmente se ne perderanno tantissimi, soprattutto nel sud Italia.

Raccontano di segnali di disgelo tra Beppe Sala e Attilio Fontana. Poca roba, per adesso. Ma gli sherpa stanno facendo gli straordinari…

alexander pereira

Riassunto della questione della Scala: Pereira non sa usare il telefono per chiamare il sindaco e il governatore. Infatti nessuno dei due sapeva niente della storia che li ha fatti litigare. Bella figura di m…

In Rai a Milano sono molto soddisfatti, pare. Sta per partire il potenziamento della sede. Per adesso cose concrete non ce ne sono, però. Se saranno rose fioriranno (con le spine).