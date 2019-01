DUOMO POLITIK - SOTTO LA MADONNINA IMPAZZA "IL NANO MALEFICO" - NON DITE A BEPPE SALA CHE SE PRENDE LA LINEA DI ORLANDO E DE MAGISTRIS IL COLLE NON SARÀ CONTENTISSIMO - EHI, CARO EX POLITICO AI VERTICI DEL POTERE, LO SAPEVI CHE ANDARE CON DUE BELLE ESCORT L'ULTIMO DELL'ANNO È COSA PERICOLOSA? - CHI SARÀ QUEL MANAGER CHE SI CIRCONDA DI SIMPATICHE DONZELLE POCO PAGATE MA TANTO VENERATE MENTRE LICENZIA I DIPENDENTI?

DAGONEWS

1. I suoi nemici lo chiamano "il nano malefico". Per altri è il capo della famigerata banda della tartina. Di fatto, è un piccolo manager (nel senso di basso) che impazza sotto la Madonnina. Ma in tanti lo detestano, al punto da non voler più avere a che fare con l'azienda che dirige (ma non possiede, per suo scorno).

2. Ehi, non dite a Beppe Sala che se prende la linea di Orlando e De Magistris il Colle non sarà contentissimo. Perché va bene i messaggi di fine anno, ma le leggi si rispettano. Anche se non le si condividono.

3. Beppe Sala è andato all'Hotel Cristallo a Cortina. Lo aveva raccontato lui stesso nel saluto di fine anno ai giornalisti, come riportato dal Corrierone. E allora perché non farci un bel video da "cumenda"? Peccaaaaato!

4. Dicono che a ‘Vanity Fair’ ci sia grande fibrillazione, con gente che va e gente che viene...

5. Domanda giornalistica. Ma perché il sito Open si è fatto la foto con Beppe Sala, che è andato nella redazione dei giovani di Mentana nel giorno di lancio, e nessuno gli ha fatto mezza domanda, una intervista, qualcosa?

6. Avviso ai naviganti. Che cosa c'entrano i maglioncini di cachemire con la Città della Salute? Rebus difficilissssssimo...

7. Ehi, caro ex politico ai vertici del potere, lo sapevi che andare con due belle escort l'ultimo dell'anno è cosa... pericolosa? Rischi di essere scoperto...

8. A proposito di puttanieri vari, chi sarà quel manager che si circonda di simpatiche donzelle poco pagate e ma tanto venerate mentre licenzia i dipendenti?