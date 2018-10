IL BACKSTAGE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO DI MARIA ELENA BOSCHI PER 'MAXIM'

Un’esperienza sicuramente nuova per me e anche molto divertente proprio perché insolita, a cominciare dall’alzataccia stamattina per arrivare da Roma qua in Toscana dopo che avevo fatto le 2 e mezzo in Commissione a lavorare in Parlamento. E quindi diciamo, come sempre la preparazione per un servizio fotografico consigliata è dormire due ore e mezzo e poi mettersi a fare dei primi piani, chiaramente.

Per fortuna c’era un maestro come Oliviero Toscani quindi sicuramente tra la capacità di Toscani e un po’ di truccatori e parrucchieri bravi spero che alla fine il risultato non sia così male e che abbiamo nascosto i postumi della nottata in Parlamento. Ed è stato comunque divertente provare a mettersi in gioco, in modo anche scherzoso, credo, con un racconto un po’ diverso, non tanto concentrato sull’attività politica, sul mio lavoro, ma più sulla mia parte personale, privata.

Quindi il racconto della persona. Ed è stato, anche, così, interessante per me, stimolante per me dare un taglio diverso sia nell’intervista sia poi anche nelle foto che abbiamo fatto. Spero che siano comunque delle foto guardate con simpatia, fatte anche con ironia, senza prendersi troppo sul serio perché chiaramente non sono una modella (si vede), non sono un attrice.

Era un modo, così, per raccontare una parte di sé che magari si vede meno e che soprattutto avendo avuto responsabilità di governo in questi anni era giusto che fosse in secondo piano rispetto al lavoro e all’impegno pubblico politico. Qunidi grazie al Maxim per questa opportunità perché alla fine è stato anche un regalo poter lavorare con Toscani, e un regalo poter, così, raccontarsi in modo diverso.

MARIA ELENA BOSCHI DONNA COPERTINA DI "MAXIM"

L'ex ministro delle Riforme e oggi deputata Pd Maria Elena Boschi ritorna alla ribalta con un servizio fotografico d'autore. Per l'intervista al mensile "Maxim" ha posato davanti all'obiettivo di Oliviero Toscani nella villa di famiglia in Toscana. Niente tailleur istituzionale per questi scatti casual, dove Boschi viene immortalata anche in camera da letto. Per l'immagine di copertina, invece, è stata scelta una immagine che la ritrae acqua, sapone e jeans.

L’ex Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio svela dei lati inediti della propria personalità e al direttore della rivista maschile , Claudio Trionfera confessa di essere orgogliosa di "essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante".

