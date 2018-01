EFE NON RACCONTA BAL: “A CHI VOTA SALVINI FACCIO IL 50 PER CENTO DI SCONTO! - BASTA FARE UNA FOTO NELLA CABINA ELETTORALE, ME LA MANDANO PRIVATAMENTE E INVECE DI 200 EURO POSSO FARE 100 EURO E COSÌ VIA A SECONDA DELLE PRESTAZIONI. MA LA PROMOZIONE VALE FINO A PASQUA SENNO’ DIVENTA UN CASINO - LE MOLESTIE? IO VOGLIO ESSERE STUPRATA!"

efe bal

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Qui tutti promettono qualsiasi cosa. Io voglio promettere una cosa che poi farò. A chi voterà Salvini il 4 marzo farò il cinquanta per cento di sconto. Basta fare una foto nella cabina elettorale, me la mandano privatamente e invece di 200 euro posso fare 100 euro e così via a seconda delle prestazioni. Molto meglio questa proposta di quelle che fanno gli altri politici, anche Berlusconi”.

efe bal

Lo dice Efe Bal, il famoso trans italo-turco, a La Zanzara su Radio 24. Ma non si può fare, dicono i conduttori: “E perché no. Tu fai la foto mentre voti, e poi privatamente me la mostri. E ti applico lo sconto. Fino a Pasqua, sennò diventa un casino…Che poi io già faccio vari sconti ai clienti più fedeli: offro biscotti, un bocchino senza preservativo, un massaggio alla fine”.

efe bal

Poi il trans attacca l’immigrazione: “Basta immigrati che vengono dall’Africa. Va bene quelli che vengono dall’Australia, dall’America ma non mi piacciono i poveri, la gente povera che arriva. Voglio camminare tranquilla per le strade di Milano con la mia mammina, il mio cane…”Poi, sulle molestie: “Ma quali molestie…Voglio essere stuprata. Vorrei provare questa esperienza. Stupratemi, stupratemi…”

efe bal per la lega di salvini a milano 3 efe bal e matteo salvini efe bal per la lega di salvini a milano 1 efe bal per la lega di salvini a milano 2 efe bal per la lega di salvini a milano 4