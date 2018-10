ENNESIMA FIGURA DI M. PER TONINELLI: ''ORA I VIADOTTI ABRUZZESI SONO PIÙ SICURI''. COSÌ, DA UN GIORNO ALL'ALTRO. E QUAL È STATO IL SEGRETO DEL PRODE MINISTRO? FAR RALLENTARE I TIR. PECCATO CHE D'INVERNO SU QUEI VIADOTTI CI SIANO 3 METRI DI NEVE, CHE PESANO PIÙ DI UN TIR A PIENO CARICO. TONTINELLI SE LA CANTA E SE LA SUONA. MA SEMPRE FIGURACCE RACCOGLIE

DAGONOTA - Ennesima figura di m. per Toninelli. I prefetti di 5 province prendono in giro il tecnico del ministero che aveva detto che le autostrade abruzzesi non sono sicure. "Ora lo sono", annuncia tronfio il ministro. Da un giorno all'altro. Come? Facendo rallentare i Tir sui viadotti. Peccato che d'inverno su quei viadotti ci siano 3 metri di neve, che pesano più di un Tir a pieno carico. Tontinelli se la canta e se la suona. Ma sempre figuracce raccoglie.

STRADA PARCHI:TONINELLI, A24-A25 SICURE PERCHÉ STATO TORNATO

(ANSA) - "Strada dei Parchi non faccia finta di nulla: le autostrade A24-A25 sono ora più sicure solo perché abbiamo preteso e ottenuto le limitazioni di traffico. Lo Stato è tornato a fare lo Stato. Prestissimo partiranno i progetti per quella messa in sicurezza dimenticata da troppi anni". Lo scrive il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli su twitter.

STRADA PARCHI: MIT, CON LIMITI A24-A25 PIÙ SICURE DI PRIMA

(ANSA) - "Con l'adozione di queste misure mi sento di dire che le autostrade A24 e A25 sono più sicure, i cittadini possono essere molto più tranquilli rispetto a prima". Così l'ingegnere Placido Migliorino, il responsabile dell'Ufficio ispettivo territoriale (Uit) di Roma del centro Italia del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, al termine del summit sulla sicurezza delle due autostrade convocato dal prefetto del capoluogo, Giuseppe Linardi.

Migliorino, in un documento a sua firma, aveva lanciato l'allarme sullo staticità di 87 viadotti ispezionati dal Mit, sottolineando che controlli e verifiche della concessionaria Strada dei Parchi erano stati effettuati con metodi vetusti e non previsti dalla legge. Presa di posizione smentita dalla società. Migliorino si riferisce ora alle limitazioni di traffico a mezzi pesanti che consistono nel divieto di sorpasso e sosta nei viadotti indicati nella relazione e all'obbligo di mantenere una distanza di 50 metri l'uno dall'altro.

"Ci siamo preoccupati tutti sullo stato delle infrastrutture - continua l'alto dirigente - Il ministro Toninelli mi ha dato mandato di verificare il livello di sicurezza di A24 a A25, e a valle di queste verifiche sono stati individuati gli interventi di mitigazione ben precisi, lo stesso ministro aveva indicato di metterle in atto, e dunque non potrà che essere soddisfatto dell'esito di questo incontro".