SE MINENNA AVESSE LE RUOTE… - L’ACCORDO SULLA PRESIDENZA DELLA CONSOB SI ARENA: LA CANDIDATURA DI MARCELLO MINENNA È STATA BLOCCATA DA MATTARELLA PERCHÉ L’EX ASSESSORE DELLA RAGGI (IN LOVE CON LA MAGGIORENTE GRILLINA CARLA RUOCCO) NON È ABBASTANZA AUTOREVOLE – TORNA IN PISTA L’ECONOMISTA EUROSCETTICO RINALDI. POI C’È IL CASO BLANGIARDO: PER NOMINARE IL PRESIDENTE DELL’ISTAT SERVONO I VOTI DI FORZA ITALIA, MA BERLUSCONI CHIEDE IN CAMBIO…