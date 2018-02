LA FAMIGLIA È REALE E I CASINI PURE! - I PRINCIPI HARRY E WILLIAM HANNO UN FRATELLO E UNA SORELLA DI CUI NESSUNO PARLA MAI: ECCO CHI SONO E COSA FANNO - IL ROSSO PRINCIPE HA INVITATO LA ROSSA ZIA SARAH FERGUSON CONTRO IL VOLERE DEL PADRE CARLO E DEL NONNO FILIPPO, CHE NON POSSONO VEDERE ‘FERGIE’ NEANCHE DIPINTA

1. HARRY E WILLIAM HANNO UNA SORELLA E UN FRATELLO DI CUI NESSUNO PARLA MAI

DAGONEWS - Harry e William hanno una sorella e un fratello di cui nessuno parla mai. Si chiamano Tom Parker-Bowles e Laura Lopes e sono i figli di Camilla, moglie del principe Carlo. Sono stepbrother e stepsister, fratellastro e sorellastra, ma sono pur sempre figli della donna della vita del loro padre, che ama da 47 anni e ha sposato 13 anni fa. Non solo: il padrino di Tom è proprio il principe Carlo, visto che le due famiglie sono vicine da sempre (Andrew Parker-Bowles, primo marito di Camilla, fu anche fidanzato con la principessa Ann, sorella di Carlo).

Tom è un critico gastronomico, Laura (che ha sposato il commercialista Harry Lopes, barone ed ex modello di intimo) gestisce una galleria d’arte nel centro di Londra. Dopo il matrimonio con Carlo, Camilla ha deciso di tenere i figli lontani dalla vita pubblica. Laura è stata una delle damigelle di Kate Middleton durante il matrimonio con William, ma paparazzi e giornalisti erano così concentrati sul culo di Pippa che pochi hanno fatto caso alla sorellastra del futuro marito.

Loro saranno invitati al matrimonio di Harry e Meghan Markle?

2. HARRY INVITA ZIA SARAH AL SUO MATRIMONIO IMBARAZZO A PALAZZO MA LEI CI SARÀ

Luigi Ippolito per il Corriere della Sera

La zietta imbarazzante mette i reali inglesi gli uni contro gli altri. E dallo scontro di potere le nuove generazioni emergono vittoriose. Tutto ruota attorno a Sarah Ferguson, l' ex moglie del principe Andrea: Carlo, ma soprattutto Filippo, non possono vederla neppure dipinta e quindi non avevano nessuna intenzione di ritrovarsela tra i piedi al matrimonio di Harry e Meghan a maggio. Ma il giovane sposo si è impuntato: voleva la zia tutti i costi e l' ha avuta vinta.

Anche se ha dovuto battagliare non poco con i cortigiani di Buckingham Palace. Sarah è un personaggio a dir poco colorito: nel 1996 divorziò dopo la pubblicazione di foto compromettenti assieme al suo «consigliere finanziario», in seguito si è trovata in serie difficoltà economiche, con debiti per milioni, fino a ridursi a provare a vendere favori reali in cambio di soldi.

Nonostante tutto ciò, è rimasta in buoni rapporti con l' ex marito (c' è chi mormora che sia a conoscenza di segreti imbarazzanti) e mantiene i contatti con Harry, anche perché quest' ultimo è molto legato alle cugine Eugenia e Beatrice, figlie di Sarah e Andrea. La sua presenza alle nozze è un altro punto a favore dei giovani reali nella loro battaglia per indirizzare il futuro della monarchia.

