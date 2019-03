IL RUSSIAGATE, LA PIÙ GRANDE FAKE NEWS DI QUESTA GENERAZIONE - ECCO L’UNICO ARTICOLO CHE DOVETE LEGGERE SULL’INCHIESTA CONTRO TRUMP. FINITA, COME DAGOSPIA AVEVA SCRITTO, NEL NULLA – MATT TAIBBI DI “ROLLING STONE” HA MESSO IN FILA TUTTE LE PORCATE COMPIUTE DAI MEDIA AMERICANI, DAL “NEW YORK TIMES” IN GIÙ, PER SOSTENERE CHE TRUMP FOSSE UN AGENTE RUSSO: IL RAPPORTO STEELE, LE PIOGGE DI PIPI', LE PROVE CHE NON C’ERANO E IL RAPPORTO INCESTUOSO TRA GIORNALISTI E SERVIZI SEGRETI CON IL SOLO OBIETTIVO DI ABBATTERE IL PRESIDENTE – UNA STORIACCIA CHE PUÒ DISTRUGGERE PER SEMPRE LA CREDIBILITÀ DEI MEDIA STATUNITENSI (E NON SOLO)