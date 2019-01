FINIRÀ COSÌ - QUELLO CHE SUCCEDERÀ IN ITALIA NELLE PROSSIME SETTIMANE È TUTTO CONCENTRATO NELLE MANI DI MATTEO SALVINI. DALLE SUE MOSSE DIPENDERÀ SE QUESTO STRANO GOVERNO DURERÀ ANCORA O NO. NEI PALAZZI CHE CONTANO SI SCOMMETTE CHE IL TRUCE ASPETTERÀ DI VEDERE IL RISULTATO DELLA EUROPEE - MATTEO TEME CHE LA SOSTANZIALE BONACCIA DEI MERCATI ATTUALI VERSO L’ITALIA NON DURI, CHE IL TESORO POSSA AVERE DIFFICOLTÀ A FEBBRAIO NEL RINNOVARE MILIARDI DI TITOLO DI STATO IN SCADENZA SENZA L’OMBRELLO DELLA BCE E CHE TUTTO CIÒ POSSA INNESCARE UNA CRISI AL BUIO CHE POSSA SFOCIARE IN UN GOVERNO DRAGHI

Finirà così. Può piacere o non piacere ma quello che succederà in Italia nelle prossime settimane è tutto concentrato nelle mani di una sola persona: Matteo Salvini. Dalle sue mosse dipenderà se questo strano governo durerà ancora o no. Nei Palazzi che contano si scommette che il Truce aspetterà di vedere il risultato della Europee che secondo alcuni sondaggi riservati ( almeno due) dovrebbe vedere la Lega al 31/33 per cento e 5Stelle al21/23 per cento, per battere cassa con Mattarella e chiedere di fare il capo di un governo di centro destra “allargato” (a fuorusciti di 5Stelle e Pd) o andare direttamente a votare per le Politiche.

Può darsi che sia così ma chi è più vicino al Truce Matteo lo vede in questi giorni molto in fibrillazione (e non per la rivolta dei sindaci che considera un colpo di coda dell’Anci che non prende troppo sul serio e neppure per i postumi della storia con la Isoardi che pure è stata ed è più problematica del previsto), Matteo teme che la sostanziale bonaccia dei mercati attuali verso l’Italia non duri, che il Tesoro possa avere difficoltà a febbraio nel rinnovare miliardi di titolo di stato in scadenza senza l’ombrello della BCE e che tutto ciò possa innescare una crisi al buio che possa sfociare in un governo Draghi.

Pertanto , meglio prepararsi ad ogni evenienza anche a quella di prendere il governo ora e subito. Di questo (e di altro, come alcuni aggiustamenti al decreto Sicurezza) parlerà il Truce in un incontro con Mattarella , incontro ancora non ufficialmente fissato ma che dovrebbe avvenire a breve.

