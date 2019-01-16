FLASH - COME MAI, TRA COLORO CHE HANNO "ACCOLTO" A CIAMPINO CESARE BATTISTI, MANCAVA IL CAPO DELLA POLIZIA, FRANCO GABRIELLI? AH, SAPERLO...-
FLASH - COME MAI, TRA COLORO CHE HANNO "ACCOLTO" A CIAMPINO CESARE BATTISTI, MANCAVA IL CAPO DELLA POLIZIA, FRANCO GABRIELLI? AH, SAPERLO...-
SOVRANISTI FINO AL CONFINE? DAGO-NOTIZIE SULLA POLITICA EUROPEA ED ESTERA DEL NOSTRO SCALCINATO GOVERNO: SALVINI TRA TRUMP, BOLSONARO E LE PEN, DIBBA LANCIA SILURI E NON ABBANDONA L'IDEA DI UNA CANDIDATURA - MERKEL CHIAMA JUNCKER E GLI INTIMA DI TRATTARE CON LA MERKEL: UNA BREXIT SENZA ACCORDO PRIMA DEL VOTO EUROPEO SAREBBE UN DISASTRO. NON A CASO IERI HA PRONUNCIATO UN INEDITO MEA CULPA. UN ASSIST PERFETTO PER…
DAGOESCLUSIVO - CHE SUCCEDE DOPO LE EUROPEE? SE SALVINI RAGGIUNGE L'OBIETTIVO DEL 32%, SCATTA IL RIMPASTO: ECCO I MINISTERI NEL MIRINO DEL CAPITONE, E LE TESTE GRILLINE CHE SALTEREBBERO - CHI SALE (RIXI) E CHI SCENDE (GIORGETTI) NEL BORSINO DELLA LEGA - CHE SUCCEDERÀ AL PREMIER CONTE SE A STRASBURGO STRAVINCE LA LEGA? - CASALEGGIO È TRANQUILLO: PER LUI IL M5S SARÀ SOTTOSTIMATO PURE STAVOLTA…
CHE FINE HA FATTO IL PARTITO DI RENZI? - L'EX BULLETTO PER ORA CONCENTRA TUTTE LE SUE FORZE NEL NON FAR VINCERE ZINGARETTI: MEGLIO RESTARE IN UN PD GUIDATO DAL MANOVRABILE MARTINA, CHE DOVER RICOMINCIARE DA CAPO CON UN MOVIMENTO AL BUIO - MA SE ANCHE ''ZINGA'' AVESSE LA MEGLIO, LA SUA 'MACRONATA' NON NASCEREBBE PRIMA DELLE EUROPEE. ECCO PERCHÉ
IL FUTURO BY CASALEGGIO: “NEL 2054 MOLTI LAVORI NON CI SARANNO PIÙ. SERVE UN SOSTEGNO PER TUTTI” – IL PARA-GURU GRILLINO RICICCIA LA SOLITA SUPERCAZZOLA SULLA BLOCKCHAIN E IL LAVORO CHE CAMBIA, PER GIUSTIFICARE IL REDDITO DI CITTADINANZA VERSIONE DI MAIO – L’APPOGGIATISSIMA INTERVISTA AL “CORRIERE” DOVE NON C’È TRACCIA DI DOMANDE POLITICHE…
BRUTTO AMBIENTE – IL GOVERNO VA SOTTO AL SENATO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL PARCO DEL CIRCEO – RAPPORTI SEMPRE PIÙ TESI TRA M5S E LEGA. IL CARROCCIO NON HA APPOGGIATO IL GENERALE RICCIARDI, PROPOSTO DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE SERGIO COSTA – SALVINI: “NON SI PUÒ DIRE NO AL CARBONE, AL PETROLIO, AL METANO, ALLE TRIVELLE, MICA POSSIAMO ANDARE IN GIRO CON LA CANDELA E ACCENDERE I LEGNETTI”