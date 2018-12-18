FLASH! COME STA BERLUSCONI? COSA VORRA' DIRE ''IL BISCIONE'' CON IL MISTERIOSO TWEET ''NO, SILVIO, NON ORA. TUTTA (TUTTA!) L'AZIENDA È CON TE''? - SI TRATTA DI UN ACCOUNT DI RUMORS AZIENDALI MEDIASET, IN GENERE INFORMATO E NON BUFALARO. CHE SUCCEDE?-
FINISCE A TARALLUCCI E VINO! – RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA MANOVRA. L’INTESA “VERRÀ UFFICIALIZZATA SOLO DOMANI DOPO IL VIA LIBERA DI BRUXELLES” – IL COLLEGIO DEI COMMISSARI UE NON DARÀ AVVIO ALL’ITER PER LA PROCEDURA D’INFRAZIONE
MICHEL MA BELLE – IL PREMIER BELGA CHARLES MICHEL HA ANNUNCIATO LE SUE DIMISSIONI IN UN DISCORSO IN PARLAMENTO – FATALE LA SPACCATURA NELL’ESECUTIVO PER IL GLOBAL COMPACT SUI MIGRANTI
POPE POLITICS - UN BERGOGLIO ANTI-SALVINI IN VISTA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: ''NON SONO SOSTENIBILI I DISCORSI POLITICI CHE TENDONO AD ACCUSARE I MIGRANTI DI TUTTI I MALI E A PRIVARE I POVERI DELLA SPERANZA''. ORMAI IL VATICANO È RIMASTA L'UNICA OPPOSIZIONE AI LEGHISTI, TRUMPISTI E ORBANISTI DEL MONDO
CHE DI MAIO CHE FA – DOPO CHE IL VICEPREMIER HA PARLATO DI UN “PROBLEMA FAZIO” IL CONDUTTORE SI DICE PRONTO A UN FACCIA A FACCIA E SCHIERA CROZZA: “IERI HAI FATTO IL RECORD DI ASCOLTI. PECCATO PERDERTI ORA CHE SEI ALL’APICE” – “PER I GIORNALI CI SAREBBE UN PIANO GIALLO VERDE PER MANDARTI VIA, MA È NORMALE CHE IN QUESTO PAESE IL PROBLEMA SIA FAZIO?” – VIDEO
DANDOLO FLASH – NIENTE PAURA! IL BANANA GODE DI OTTIMA SALUTE. E 'APPENA ATTERRATO A ROMA E STASERA BRINDERA' PER GLI AUGURI DI NATALE CON I SENATORI DI “FARSA ITALIA”. IL GOSSIP RELATIVO A UN SUO PRESUNTO MALORE È NATO DALLA SUA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PUNTATA ODIERNA DI PORTA A PORTA