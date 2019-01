LA VERSIONE DI MUGHINI – “ERO STATO INVITATO AL PROGRAMMA DI SCANZI E SOMMI SUL ‘NOVE’ PER PARLARE CON BONAFEDE DEL CASO BATTISTI MA QUELLI DEL M5S NON ACCETTANO CONTRADDITORIO. AVESSI AVUTO DI FRONTE IL MINISTRO GLI AVREI DETTO: “VOI DEL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO NON AVETE IL BENCHÉ MINIMO MERITO NELLA CATTURA DI BATTISTI. ECCO PERCHE’” - SAREBBE STATA UNA BUONA TELEVISIONE, MA NON ADATTA ALLE MEZZE TACCHE CHE COMPONGONO “IL GOVERNO”. NON SA QUELLO CHE SI E’ PERSO, MINISTRO BONAFEDE” - REPLICA DI LUCA SOMMI - VIDEO