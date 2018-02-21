FLASH! – ANNAMO BENE! FRANCESCA BARRA SBAGLIA ANCHE L'APOSTROFO: “UN OPPORTUNITA’” - IL MANIFESTO CON LO STRAFALCIONE RIMOSSO DA FACEBOOK ALLE 15,23 DOPO LE IRONIE DEGLI UTENTI…-
FLASH! – ANNAMO BENE! FRANCESCA BARRA SBAGLIA ANCHE L'APOSTROFO: “UN OPPORTUNITA’” - IL MANIFESTO CON LO STRAFALCIONE RIMOSSO DA FACEBOOK ALLE 15,23 DOPO LE IRONIE DEGLI UTENTI…-
L'OPERA? E’ SEMPRE PIÙ POP - DOPO “LA CIOCIARA”, MARCO TUTINO METTE IN SCENA “MISERIA E NOBILTA’” IN VERSIONE LIRICA AL CARLO FELICE DI GENOVA - IL COMPOSITORE: "IL CONFRONTO PUO’ ESSERE PERICOLOSO MA I MITI POPOLARI ATTENUANO LA DIFFIDENZA VERSO L’OPERA. DA TOTO’ A CROZZA, IL NOSTRO SGUARDO È ORMAI SEGNATO DALLA VARIETÀ DI GENERI" - VIDEO
“SFESSATO”, “SVENTURELLA”, “SCIAMANNATI” - IL VOCABOLARIO DI VINCENZO DE LUCA PER GIORNALISTI E AVVERSARI POLITICI E’ DA ANTOLOGIA DELL’OSTERIA: “SAVIANO E’ UN CAMORROLOGI DI CORTE, E’ UN PIPÌ, UN IMBECILLE”, “TRAVAGLIO ASPETTO DI INCONTRARLO PER STRADA, AL BUIO”, “I 5STELLE? CHE LI POSSANO AMMAZZARE TUTTI" , "ROSY BINDI DA UCCIDERE"- VIDEO
LA PREVALENZA DEL CRETONNE - APRE LA MILANO FASHION WEEK CON L’EVENTO MONCLER E LA MOSTRA A PALAZZO REALE SULLA MODA ITALIANA CURATA DA FRISA E TONCHI - ATTESISSIMA LA SFILATA GUCCI DI ALESSANDRO MICHELE - VANESSA INCONTRADA DISEGNA - LA STAR DEL PRIMO GIORNO È MILLIE BOBBY BROWN, PROTAGONISTA DI ‘STRANGER THINGS’
MI FAI UN SAFFO! - NEL 1901 UNA COPPIA DI DONNE SI TRAVESTI' DA MARITO E MOGLIE INGANNANDO IL PRETE CHE LE UNIÌ IN MATRIMONIO SECONDO IL RITO GALLICANO. IL CASO È RIMASTO IL PRIMO E UNICO NELLA STORIA DELLA CHIESA CATTOLICA SPAGNOLA - UNA VOLTA SCOPERTE, FUGGIRONO IN ARGENTINA...
FILO-SOFIA ROCK! “HO TROVATO UN EQUILIBRIO SOPRA LA FOLLIA” – LA GOGGIA SCATENATA DOPO L’ORO - "NON SARÒ MAI LA SCIATRICE CHE SCENDE CON CLASSE, QUANDO PASSO IO FACCIO RUMORE COME SE SUONASSERO MILLE CHITARRE" - E MALAGO’ RACCONTA DI UN BILANCIERE PORTAFORTUNA… - RIVEDI LA SUA DISCESA DA SBALLO: VIDEO!
CAFONALINO! A “STRACULT” SU RAI 2 PUNTATONA DA LECCARSI I GLI OCCHI CON GABRIELE MUCCINO, LUCA GUADAGNINO E DAGO CHE PARLA DI SESSO CON STEFANIA SANDRELLI (“SI FA L’AMORE NON CON IL CORPO MA CON LA TESTA”) – GUARDA LA PUNTATA: VIDEO