FLASH! NIENTE PROCEDURA D'INFRAZIONE. QUESTA E' L'INDISCREZIONE RACCOLTA DALL'ANSA PRIMA DELLA CONFERENZA STAMPA UFFICIALE DI DOMBROVSKIS-MOSCOVICI-
FLASH! NIENTE PROCEDURA D'INFRAZIONE. QUESTA E' L'INDISCREZIONE RACCOLTA DALL'ANSA PRIMA DELLA CONFERENZA STAMPA UFFICIALE DI DOMBROVSKIS-MOSCOVICI-
ORA SE NE SONO ACCORTI UN PO’ TUTTI: DALL’''ECONOMIST” AL ‘’NEW YORK TIMES’’ ALLA GRANDE STAMPA EUROPEA. EBBENE SÌ, I SOCIAL MEDIA POSSONO ESSERE UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA – MA FINO A POCO TEMPO FA IL “PENSIERO DOMINANTE” CI RICORDAVA COME FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE ETC. FOSSERO STATI FONDAMENTALI NELLE “PRIMAVERE ARABE” O ALL'ELEZIONE DI OBAMA ALA CASA BIANCA...
GLOBAL COMPACT FATTO A MAGLIE – IL PATTO SUI MIGRANTI È UNA MINA VAGANTE, SOPRATTUTTO SE A RAPPRESENTARCI ALL’ONU C’È UN AMBASCIATORE DAL SÌ FACILE COME MARIANGELA ZAPPIA CAILLAUX E TANTO PIÙ CON UN PRESIDENTE DELLA CAMERA COME FICO – C’È CASCATO UN GOVERNO, QUELLO BELGA, HA SUSCITATO CASINO IN MEZZA EUROPA E HA FATTO SFIORARE UNA CRISI ALL’ITALIA – IL RINVIO DELLA DISCUSSIONE, CHE PORTA ALLA CONSEGUENTE NON ADESIONE AL VOTO DI DOMANI ALL’ONU, È IL RISULTATO MIGLIORE SPERABILE
DAGO-ESCLUSIVO - COME INFLUISCE LA VITTORIA DI BRUXELLES SUI SONDAGGI? COME UN MACIGNO SU SALVINI E DI MAIO! ECCO I NUMERI RISERVATI COMMISSIONATI DA BERLUSCONI ALLA LUCE DELL'EURO-SCHIAFFONE SUL 'GOVERNO DEL CAMBIAMENTO' - DISFATTA DEL M5S, DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO DELLA LEGA, MA IL BANANA NON RIDE: I VOTI PERSI DA LORO NON LI RECUPERA LUI, INGRASSANO SOLO IL SETTORE DEI DELUSI E ASTENUTI - SALVINI, SAVONA, CONTE, MATTARELLA: LA GUERRA PER LA MANOVRA HA CAMBIATO GLI EQUILIBRI E GLI OBIETTIVI
IL NUOVO BALLO DEL QUA QUA - AL BANO SOSTITUISCE ROMINA CON SALVINI – VA A TROVARE IL VICEPREMIER E GLI REGALA UNA BOTTIGLIA DEL VINO CHE PRODUCE A CELLINO SAN MARCO CON UN’ETICHETTA PERSONALIZZATA – “ABBIAMO CANTATO ‘NEL SOLE’ E ‘FELICITÀ’ INSIEME. COME CANTANTE SI DIFENDE MA COME POLITICO È 100 VOLTE MEGLIO”. ECCO COS’HA RISPOSTO IL MINISTRO DELL’INTERNO (SI FA PER DIRE)
UN GAD E' PER SEMPRE – NUOVA PUNTATA DELLA SIT-COM “LERNER CONTRO SALVINI”: “UNO CHE DILEGGIA I MIGRANTI, È UNA ME**A UMANA, L’ITALIA SALVINIZZATA È UN PERICOLO” – IL ROLEX? “HO GUADAGNATO BENE, MELI SONO POTUTI COMPRARE. SE CONFRONTASSIMO IL MIO ROLEX CON I CAMBI D’ABITO QUOTIDIANI DI SALVINI E LE CIFRE SPESE DA FEDEZ PER I TATUAGGI…”