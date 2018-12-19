FLASH! NIENTE PROCEDURA D'INFRAZIONE. QUESTA E' L'INDISCREZIONE RACCOLTA DALL'ANSA PRIMA DELLA CONFERENZA STAMPA UFFICIALE DI DOMBROVSKIS-MOSCOVICI

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politica

GLOBAL COMPACT FATTO A MAGLIE – IL PATTO SUI MIGRANTI È UNA MINA VAGANTE, SOPRATTUTTO SE A RAPPRESENTARCI ALL’ONU C’È UN AMBASCIATORE DAL SÌ FACILE COME MARIANGELA ZAPPIA CAILLAUX E TANTO PIÙ CON UN PRESIDENTE DELLA CAMERA COME FICO – C’È CASCATO UN GOVERNO, QUELLO BELGA, HA SUSCITATO CASINO IN MEZZA EUROPA E HA FATTO SFIORARE UNA CRISI ALL’ITALIA – IL RINVIO DELLA DISCUSSIONE, CHE PORTA ALLA CONSEGUENTE NON ADESIONE AL VOTO DI DOMANI ALL’ONU, È IL RISULTATO MIGLIORE SPERABILE

DAGO-ESCLUSIVO - COME INFLUISCE LA VITTORIA DI BRUXELLES SUI SONDAGGI? COME UN MACIGNO SU SALVINI E DI MAIO! ECCO I NUMERI RISERVATI COMMISSIONATI DA BERLUSCONI ALLA LUCE DELL'EURO-SCHIAFFONE SUL 'GOVERNO DEL CAMBIAMENTO' - DISFATTA DEL M5S, DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO DELLA LEGA, MA IL BANANA NON RIDE: I VOTI PERSI DA LORO NON LI RECUPERA LUI, INGRASSANO SOLO IL SETTORE DEI DELUSI E ASTENUTI - SALVINI, SAVONA, CONTE, MATTARELLA: LA GUERRA PER LA MANOVRA HA CAMBIATO GLI EQUILIBRI E GLI OBIETTIVI