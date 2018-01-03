FLASH! - NORMALIZZAZIONE A 5 STELLE! DI MAIO APRE ALLA SOCIETA' CIVILE: CANDIDATI ALLE PARLAMENTARIE L'EX DIRETTORE DEL TG SKY EMILIO CARELLI, IL GIORNALISTA PIERLUIGI PARAGONE E LA IENA DINO GIARRUSSO...-
FLASH! - NORMALIZZAZIONE A 5 STELLE! DI MAIO APRE ALLA SOCIETA' CIVILE: CANDIDATI ALLE PARLAMENTARIE L'EX DIRETTORE DEL TG SKY EMILIO CARELLI, IL GIORNALISTA PIERLUIGI PARAGONE E LA IENA DINO GIARRUSSO...-
‘IL MIO VERO TALENTO SI VEDE QUANDO STIRO. SONO SEMPRE STATA UNA CASALINGA CHE FA L’ATTRICE’ - LA MITICA FRANCES MCDORMAND, MOGLIE DI JOEL COEN, È PROTAGONISTA DI UNO DEI MIGLIORI FILM DELL’ANNO, ‘THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI’: ‘PER 30 ANNI RUOLI SECONDARI. MI DICEVANO: NON SEI ABBASTANZA ALTA/MAGRA/BELLA...’
UNA MISSIONE TALMENTE SEGRETA CHE NESSUNO L’HA VISTA – MARIA ETRURIA SULLE NEVI DI CAMPIGLIO SNOBBA TUTTI: DAL SINDACO AL PREFETTO – EPPURE, AVEVA LA SCORTA – LA BOSCHI SPACCIA PER VISITA ISTITUZIONALE UN WEEK END IN MONTAGNA
NO PASARAN! – TRUMP STOPPA JACK MA. NEGATA AL BOSS DELLA CINESE “ALIBABA” L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI “MONEYGRAM”, L’OPERATORE AMERICANO ATTIVO NEL TRASFERIMENTO DI DENARO – E’ LA 5° VOLTA CHE GLI USA STOPPANO LA VENDITA DI AZIENDE STELLE E STRISCE
SENZA FICA E SENZA TRONO: GLI 80 ANNI TRISTI DI JUAN CARLOS - DA QUANDO HA ABDICATO, E’ FINITO NEL DIMENTICATOIO: NON PARTECIPA PIU’ NEANCHE AGLI INCONTRI UFFICIALI - SUO FIGLIO FELIPE NON LO AMA E FA DI TUTTO PER PRENDERE LE DISTANZE DA LUI, ANCHE NELLA GESTIONE DELLA MONARCHIA
LE NUOVE STELLE DEL PALLONE - BRYAN CRISTANTE E NICOLO’ BARELLA SONO IL SOGNO PROIBITO DI MEZZA SERIE A, BARAK È L’ULTIMA PEPITA DI QUELLA MINIERA D'ORO CHE È L'UDINESE, SIMONE VERDI PIACE AL NAPOLI, TORREIRA E’ INDICATO COME IL FUTURO REGISTA DEL BARCELLONA. E “LUPO” ALBERTO DA UFO E’ DIVENTATO INAMOVIBILE PER SIMONE INZAGHI
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE