SILVIO, PERCHE’ LO FAI? BERLUSCONI SI CANDIDA PER EVITARE IL TRACOLLO DI FORZA ITALIA - IL CAV VOLEVA METTERE COME CAPILISTA I “QUATTRO MOSCHETTIERI” CARFAGNA-GELMINI-BERNINI E TAJANI MA POI HA CAPITO CHE COSÌ IL PARTITO RISCHIAVA LA DISFATTA E QUINDI HA DECISO DI SCENDERE NUOVAMENTE IN CAMPO, NONOSTANTE LA CONTRARIETA’ DELLA FIGLIA MARINA, PER SALVARE IL SALVABILE – LE MOSSE DI TOTI E IL “SILENZIO ASSORDANTE” DI SALVINI