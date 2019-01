“I TEATRINI FALLI A TEATRO” - BEPPE GRILLO VIENE CONTESTATO A NAPOLI DA TRE EX MILITANTI DEL M5S: “BASTA CON I TUOI SPOT ELETTORALI E LE BUGIE” - BEPPEMAO, CHE HA MANDATO IN TILT PARTE DELL’ELETTORATO GRILLINO FIRMANDO IL MANIFESTO DI BURIONI, VUOLE VENDICARSI DEL “TRADIMENTO” DI DIBBA, DIMAIO E CASALEGGIO E ORA NON E' ESCLUSO QUALCHE ALTRO "COLPETTO" PER FAR PERDERE VOTI AL MOVIMENTO… - VIDEO DELLA CONTESTAZIONE - L'ATTACCO A SALVINI E L'ECCESSO DI ESAMI MEDICI