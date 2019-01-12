FLASH! - SI PARLA DI UN VERTICE DI MAGGIORANZA IN AGENDA DOMANI SERA A PALAZZO CHIGI PER SBROGLIARE LE INNUMEREVOLI RISSE GIORNALIERE TRA LEGA E M5S...-
FLASH! - SI PARLA DI UN VERTICE DI MAGGIORANZA IN AGENDA DOMANI SERA A PALAZZO CHIGI PER SBROGLIARE LE INNUMEREVOLI RISSE GIORNALIERE TRA LEGA E M5S...-
SU CON LA VITA, E’ INIZIATA LA DECRESCITA FELICE! - TRA LE CIFRE IMPIETOSE CHE REGISTRANO IL CALO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA, C’È UN DETTAGLIO CHE SALTA AGLI OCCHI - NELLE VARIAZIONI TENDENZIALI, IL DATO SU CIBO, BEVANDE E TABACCO REGISTRA UN + 2,7% - SE TUTTO VA MALE CI CONSOLIAMO CON BACCO, TABACCO (SENZA VENERE)
ULTIME DAL REDDITO DI CITTADINANZA - LA BOZZA DEL DECRETO, ANCORA OGGETTO DI LIMATURE, PREVEDE LA DECADENZA DAL BENEFICIO NON SOLO PER CHI “RIFIUTA UNA OFFERTA CONGRUA DOPO AVERNE GIÀ RIFIUTATE DUE” MA ANCHE CHI “RIFIUTA UN'OFFERTA CONGRUA DOPO IL DODICESIMO MESE DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI OFFERTE PRECEDENTEMENTE RICEVUTE”
MENO PD, MEGLIO È - IL CAMBIO DEL SIMBOLO VALE ALMENO DUE PUNTI IN PIÙ PER I DEMOCRATICI: ECCO SPIEGATA LA MOSSA DI ZINGARETTI CHE VUOLE UTILIZZARE LE ELEZIONI EUROPEE PER LANCIARE LA RISCOSSA DEL PARTITO, PUNTANDO ALMENO AL 20% - PER LE FUTURE CANDIDATURE SI CERCA ANCHE TRA GLI "EROI NORMALI" DI MATTARELLA - QUEI RAPPORTI TRA IL CAPO DELLO STATO E DARIO FRANCESCHINI...
“SUBITO LA TAV, SIAMO PIU’ DI 30 MILA” - GLI ORGANIZZATORI DELL'EVENTO A TORINO, A FAVORE DELL’ALTA VELOCITÀ, GONFIANO IL PETTO E PUNTANO IL DITO VERSO I GRILLINI AL GOVERNO: “PER LA SECONDA VOLTA I CITTADINI SONO IN PIAZZA. QUESTO È GIÀ UN REFERENDUM” - GIOVANNI TOTI: “OGGI LA LEGA DA' UN SEGNALE E SALVINI HA MESSO LE COSE IN CHIARO…”
“I TEATRINI FALLI A TEATRO” - BEPPE GRILLO VIENE CONTESTATO A NAPOLI DA TRE EX MILITANTI DEL M5S: “BASTA CON I TUOI SPOT ELETTORALI E LE BUGIE” - BEPPEMAO, CHE HA MANDATO IN TILT PARTE DELL’ELETTORATO GRILLINO FIRMANDO IL MANIFESTO DI BURIONI, VUOLE VENDICARSI DEL “TRADIMENTO” DI DIBBA, DIMAIO E CASALEGGIO E ORA NON E' ESCLUSO QUALCHE ALTRO "COLPETTO" PER FAR PERDERE VOTI AL MOVIMENTO… - VIDEO DELLA CONTESTAZIONE - L'ATTACCO A SALVINI E L'ECCESSO DI ESAMI MEDICI