FLASH! VOCI DA BRUXELLES: LE MISURE CHE STA INDICANDO ROMA NON SAREBBERO ASSOLUTAMENTE SUFFICIENTI E VERREBBERO RITENUTE POCO CREDIBILI. L'ACCORDO CON L'UE E' DI NUOVO A RISCHIO-
FLASH! VOCI DA BRUXELLES: LE MISURE CHE STA INDICANDO ROMA NON SAREBBERO ASSOLUTAMENTE SUFFICIENTI E VERREBBERO RITENUTE POCO CREDIBILI. L'ACCORDO CON L'UE E' DI NUOVO A RISCHIO-
“IL DIALOGO CONTINUA” – DOMBROVSKIS E MOSCOVICI NON SI SBOTTONANO MA DIFFICILMENTE CON TUTTI I CASINI CHE CI SONO IN GIRO PER L’UE (TRA BREXIT, GILET GIALLI E CORTEI DELL’ULTRA DESTRA) POTRANNO PERMETTERSI DI APRIRE UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE PER L’ITALIA – TRIA RESTA IN CONTATTO H24, LA MANOVRA ARRIVA IN AULA VENERDÌ…
REDDITO RATIONEM – LA TRASPARENZA DEI PARLAMENTARI È UN’ILLUSIONE RILASCIATA A RATE: CENTINAIA DI DEPUTATI E SENATORI DI TUTTI I PARTITI NON HANNO ANCORA CONSEGNATO LE PROPRIE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI – RENZI E BOSCHI, LICIA RONZULLI E MARIA ROSARIA ROSSI, MA PURE I “PURI” A CINQUE STELLE NON SONO DA MENO (NELL’ELENCO C’È PERSINO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO): ECCO TUTTI I NOMI
ORA O MAY PIÙ – LA PREMIER BRITANNICA SEMPRE PIÙ INGUAIATA DALL’ACCORDO CON L’EUROPA ANNUNCIA AI COMUNI: “TORNEREMO A DISCUTERNE IL 7 GENNAIO E LO VOTEREMO LA SETTIMANA SUCCESSIVA” – DOPO ESSERE SCAMPATA ALLA SFIDUCIA, THERESA SPERA DI CONVINCERE I PARLAMENTARI A VOTARE SÌ ALL'ACCORDO CON BRUXELLES: “IL BACKSTOP NON SARÀ MAI ATTIVATO”, MA È ANCORA IN BALLO L'IPOTESI "NO DEAL"
UN GIORNO DA DAVIGO - "MANETTE PULITE" AMMETTE DI AVER QUERELATO BERLUSCONI: “MA PROBABILMENTE RIMETTERÒ LA QUERELA PERCHÉ MI CHIEDERA SCUSA IN UNA LETTERA” – POI RACCONTA LA SUA VITA PRIVATA “MI SVEGLIO ALLE 5 DA SOLO, SENZA SVEGLIA, ALLE 5,30 INIZIO A LAVORARE E LA SERA VADO A LETTO ALLE 22. IL NATALE ARRIVA TROPPO PRESTO. LO SPOSTEREI A GENNAIO. PROCESSO A GESU'? INGIUSTO, VI SPIEGO PERCHE'…”
“MATTEO È L’AUTORE DI SÉ STESSO, NOI SOLO SIAMO MEGAFONI” – PARLA ALESSANDRO MORELLI, RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL VICEPREMIER: “NON ESISTE NESSUNA ‘BESTIA’, CON MORISI SCEGLIAMO GLI STRUMENTI CHE RITENIAMO PIÙ EFFICACI” – “NOI LEGHISTI ORA CI VESTIAMO IN GIACCA BLU E CAMICIA BIANCA PERCHÉ…”