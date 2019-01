“SALVINI UN ANIMALE POLITICO? È UN ANIMALE E BASTA E HA A ZERO A CHE FARE CON LA POLITICA” - LO SCRITTORE SANDRO VERONESI SCANSA IL PD E SI METTE A FARE OPPOSIZIONE: “LA STRATEGIA DI SALVINI È DI CORTO RESPIRO, PERCHÉ SA SOLO PRENDERSELA CON I "NEGRI". UNA VOLTA FINITA "L'EMERGENZA", FINISCE SALVINI - FIRMEREI CON IL SANGUE PER FAR TORNARE BERLUSCONI CHE AVEVA MOLTO DA PERDERE E QUINDI A UN CERTO PUNTO SI FERMAVA. SALVINI INVECE È PIÙ PERICOLOSO PERCHÉ NON HA NULLA DA PERDERE, NON HA NÉ ARTE NÉ PARTE, NON HA UN LAVORO, NON HA PATRIMONIO, È DISPOSTO AD ANDARE FINO IN FONDO…”