10 gen 2019 19:00

NEL FUGGI FUGGI DALLE (E DELLE) BANCHE, PIU’ POSTAMAT PER TUTTI - IN 253 PICCOLI COMUNI ITALIANI ARRIVANO 253 POSTAMAT. LO AVEVA PROMESSO A NOVEMBRE IL GRAN CAPO DI POSTE MATTEO DEL FANTE DI FRONTE A 3500 SINDACI ARRIVATI DA OGNI PARTE DELLO STIVALE. LO HA DETTO E LO HA FATTO. NELLA TERRA DEI CACHI POSTE SÌ, BANCHE NO: NIENTE ERRATA CARIGE