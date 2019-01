3 gen 2019 18:59

GERMANIA, ANNO NERO - UN NUOVO EPISODIO DI VIOLENZE AD OPERA DI MIGRANTI IN UNA CITTADINA DELLA BAVIERA E ANGELA MERKEL È DI NUOVO SOTTO ACCUSA - LE VIOLENZE SONO STATE ADDITATE DA DIVERSI SINDACI E DAL SINDACATO DELLA POLIZIA TEDESCA COME UNA CONSEGUENZA DELLA “POLITICA LASSISTA” SVILUPPATA FINORA DAL GOVERNO MERKEL IN AMBITO MIGRATORIO