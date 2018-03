IL GIALLO DEL NAZARENO MILANESE – DUCETTO E CAV SI SAREBBERO INCONTRATI LA DOMENICA PRIMA DELLE ELEZIONI – RENZI SMENTISCE, MA PAOLO MADRON CONFERMA – ANFITRIONE FRANCESCO MICHELI? – DOPO UNA CENA PUBBLICA, MATTEO SAREBBE SFILATO PER INCONTRARE SILVIO – VERO O FALSO?

Estratto dell’articolo di Gianni Barbacetto per il Fatto Quotidiano

renzi berlusconi

Il nuovo Nazareno doveva nascere a Milano domenica 25 febbraio 2018. Quel giorno si sono incontrati Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Un colloquio di mezz' ora, faccia a faccia, in piena campagna elettorale, mentre entrambi si sgolavano a ribadire che tra loro, dopo il voto, non ci sarebbe stata possibilità d' accordo. Questo, almeno, è lo scenario raccontato dal giornale online Lettera 43 diretto da Paolo Madron […].

È davvero avvenuto, l' incontro tra Silvio e Matteo? Renzi smentisce. Madron conferma. Ma sposta il luogo dove sarebbe avvenuto e la persona che lo avrebbe ospitato. La prima location indicata è via Fratelli Gabba. Ospite indicato: Francesco Micheli […]. Qualcosa non torna, in questo scenario. Perché Micheli in via Fratelli Gabba non ha mai avuto né uffici né abitazione.

renzi berlusconi

Ecco allora che Lettera 43 sposta il luogo dell' incontro in via De Grassi, dove Micheli ha gli uffici, in una palazzina con giardino e una piccola sala da concerto che ha chiamato "Sala dell' Ermellino". Effettivamente almeno uno dei due - Renzi - quel 25 febbraio è stato ospite di Micheli che per lui aveva organizzato una cena con 300 invitati […]. Impossibile, però, incontrare segretamente Berlusconi con attorno 300 invitati. […] Lì Berlusconi non c' era, twitta il giornalista Christian Rocca.

Madron risponde, indirettamente, in un tweet che conferma l' incontro e aggiunge un nuovo elemento: "Un giornalista deve tutelare le fonti. E lo fa anche con qualche voluto errore. Non rivelo il nome dell' ospite titolare di una catena di noti supermercati: ma Berlusconi e Renzi si sono visti a casa sua in via De Grassi. Altro che bufala".

francesco micheli

Chissà se via De Grassi sarà ricordata come il nuovo Nazareno […]. Accanto, abita, è vero, il "titolare di una catena di noti supermercati": Enzo Ratti, il fondatore della catena Bennet. Di origini comasche, molto riservato, cinque figli, poco esposto politicamente. Possibile che Renzi, uscito verso mezzanotte dalla palazzina di Micheli, abbia attraversato la strada e sia entrato in casa Ratti? Possibile. Ma difficile […].

Salito sull' auto blu, il segretario del Pd, che aveva un appuntamento riservato, si è diretto verso l' hotel dove scende quando dorme a Milano […]. Proprio davanti a via Fratelli Gabba, la prima location indicata da Lettera 43 come sede del Nuovo Nazareno, dove oltretutto c' è un altro hotel che può accogliere incontri riservati, il Bulgari.

ENZO RATTI

Il Nazareno milanese resterà, come si conviene per queste cose, avvolto in un' aura di mistero. Anche se, dice uno degli ospiti della cena di Micheli, "l' incontro Renzi-Berlusconi ci può essere stato oppure no, tanto i due sono già d' accordo, hanno i loro sherpa che si parlano e preparano gli scenari futuri". Almeno fino al tracollo di ieri notte.