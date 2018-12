GILET, IL PEGGIO DI UN UOMO - PARIGI BARRICATA E DESERTA, GIÀ 127 FERMATI TRA I GILET GIALLI, CHE HANNO BLOCCATO ANCHE IL PERIPHERIQUE, LA TANGENZIALE DELLA CAPITALE - I MANIFESTANTI SI INGINOCCHIANO IN OMAGGIO AGLI STUDENTI, PRIMI LACRIMOGENI SUGLI CHAMPS ELYSEES PER FERMARE CHI SPINGE PER ARRIVARE ALL'ELISEO, DOVE MACRON È ASSERRAGLIATO CON PREMIER E MINISTRO DELL'INTERNO

1.GILET GIALLI:POLIZIA, TROVATE MOLOTOV, ARMI E SPRANGHE

(ANSA) - La portavoce della polizia, Camille Chaize, ha fatto sapere che ad alcune delle persone perquisite, e poi fermate, sono state sequestrate "armi, bottiglie Molotov e spranghe di ferro".

2.GILET GIALLI, FERMI SALGONO A 127, 350 I CONTROLLI

(ANSA) - - E' salito a 127 il numero delle persone fermate questa mattina nell'operazione "preventiva" disposta dalla polizia per evitare i disordini delle settimane precedenti a Parigi nelle manifestazioni dei gilet gialli. La strategia della polizia è quella di separare i casseur dai gilet gialli arrivati a Parigi per manifestare. Sugli Champs-Elysees, prime tensioni con lancio di lacrimogeni ma gli agenti sono riusciti a disperdere la folla che premeva sulle barriere in direzione dell'Eliseo senza incidenti. Eliminate in pochi minuti le transenne di ferro che i manifestanti avevano utilizzato come barricate.

3.GILET GIALLI: IN GINOCCHIO IN OMAGGIO AGLI STUDENTI

(ANSA) - Come accaduto ieri nelle manifestazioni dei liceali, anche i gilet gialli alla Porte Maillot si sono ripetutamente inginocchiati con le mani sulla testa questa mattina, per ricordare l'episodio degli studenti di Mantes-la-Jolie costretti due giorni fa in quella posizione dalla polizia che li aveva fermati. Molte le scritte sui gilet dei manifestanti, "Arriviamo", "Yellow is the new Red" e "Macron, ci prendi in giro".

4.GILET GIALLI, PRIMI LACRIMOGENI SU CHAMPS-ELYSEES

(ANSA) - I primi gas lacrimogeni sono stati lanciati pochi minuti fa dalla polizia nella rue Arsene Houssaye, adiacente agli Champs-Elysees. I gas sono stati lanciati per disperdere la folla che premeva pericolosamente contro una grata di ferro che impedisce di accedere alle strade adiacenti all'Eliseo. La pressione dei gilet gialli stava salendo, i gas lanciati hanno permesso la dispersione della folla in qualche minuto e senza incidenti.

5.GILET GIALLI: MACRON ALL'ELISEO, PREMIER A VERTICE SICUREZZA

(ANSA) - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, presiede dalle 10 una prima riunione al ministero dell'Interno con il ministro Christophe Castaner e i principali responsabili dei servizi di sicurezza. Il presidente Emmanuel Macron è all'Eliseo e segue la situazione. Philippe sta facendo il punto della situazione a Parigi e nel resto del territorio.

6.GILET GIALLI, IN CENTINAIA BLOCCANO IL PERIPHERIQUE

(ANSA) - Centinaia di gilet gialli hanno tentato di bloccare il peripherique, la tangenziale attorno a Parigi, all'altezza della Porte Maillot. La circolazione delle auto è stata bloccata per qualche minuto, poi uno squadrone di celerini è intervenuto ed ha sbloccato la grande arteria a quattro corsie. C'è stata tensione con i manifestanti al momento dello sgombero ma non si sono avuti contatti. I gilet gialli hanno alzato le mani in un messaggio simbolicamente pacifico verso i poliziotti ed hanno indietreggiato sul terrapieno.

