GRILLINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - TONINELLI DERAGLIA SU TWITTER: "#SALA SI DEVE VERGOGNARE! CHIEDA SCUSA ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME E AI FERITI E IMPARI A TACERE!". MA CHE C'ENTRA IL SINDACO DI MILANO COL DISASTRO FERROVIARIO DI PIOLTELLO? TRENORD È DELLA REGIONE LOMBARDIA. E SU TWITTER IL FEDELISSIMO DI DI MAIO VIENE MASSACRATO: "SCIACALLO", "CIALTRONE", "E LE SCUSE DELLA APPENDINO PER PIAZZA SAN CARLO?", "DAVANTI AI MORTI SI DOVREBBE STARE IN SILENZIO"...

Da Twitter

Danilo Toninelli‏@DaniloToninelli

TONINELLI

#Sala si deve vergognare! Tre morti e tanti feriti, anche gravi, sono un'enorme tragedia che si poteva e si doveva evitare! Chieda immediamente scusa alle famiglie delle vittime e ai feriti e impari a tacere!

#Pioltello

Elvira Terranova @e_terranova

In risposta a @DaniloToninelli

mah, forse pure la tragedia di Torino "si poteva e doveva evitare". Che dice?

@GallozziMrita

Grandeeeeeeeeee...... Cialtroni con il dito puntato solo dove dicono loro!!!

BEPPE SALA

Elvira Terranova @e_terranova

Almeno davanti ai morti bisognerebbe stare in silenzio. Da qualunque parte politica

MRita Gallozzi @GallozziMrita

Verissimo. Senza rispetto per il dolore..

Andre @andrevr46

In risposta a @DaniloToninelli

DI BATTISTA TONINELLI

Da Simpatizzante 5 Stelle trovo abbastanzia penso fare polemica su una tragedia. Rispetto per le vittime, le Vostre schermaglie elettorali fatele in altre sedi e in altre occasioni.

enzosartorello @enzosartorello

In risposta a @DaniloToninelli e @AntonioDomenic

Bhe meio che parli visto la petfomance di ieri sera dalka Gruber su Renzi e Pd...

Simo simo @Simona050777

In risposta a @DaniloToninelli

Diciamo un po’ come quello che è successo a Torino è che le famiglie della vittima aspettano ancora le scuse dalla tua amica Appendino ...continui a sputare in aria caro toninelli ,ogni tanto e’ bene tacere invece di sparlare

TRENORD PIOLTELLO

‏Maria JB ?@Merybpotent

In risposta a @DaniloToninelli

Anche se chiede scusa alle famiglie, mi spieghi cosa cambierebbe? Ormai dieci persone sono morte, altrettante sono gravemente ferite e un centinaio sono feriti. Bisognava pensarci prima non ora che è accaduto. Con le scuse i parenti non se ne fanno niente.

Io sto con Grillo 5? @Solegiallorosso

In risposta a @DaniloToninelli

Questa mi riesce difficile capirla ... ci mettiamo sullo stesso piano dei #Pdioti che speculano su #Appendino con Piazza San Carlo o su #Nogarin?

Vorrei capi', perché forse c'è qualcosa che mi sfugge.

In caso contrario da uno come te non m'aspetto 'na sciacallata alla #Esposito

TRENORD PIOLTELLO

David Masserelli ?? @Khalldroga

In risposta a @DaniloToninelli

Dai si facciamo campagna politica su dei morti.

sbiriguda @fuochi_fatui

In risposta a @DaniloToninelli

ma che cazzo c'entra dare la colpa a Sala????

EmilioPolverino®@EMILIOPOLVY

In risposta a @DaniloToninelli

Sei uno Sciacallo

Giulio Rossignoli @giuliorossigno1

DANILO TONINELLI

In risposta a @DaniloToninelli

Sala robaccia del @pdnetwork

Roberto Signorelli @RobertoSignore7

In risposta a @DaniloToninelli

Le FERROVIE TRENORD SONO DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA,

#SVEGLIONE!

Che c’entra Sala?

lenio @leniosca

hai ragione tu....Sala non esiste....devono ancora eleggere il sindaco di milano....#coglione!!

Snow ?@Sparviero8

Che potere aveva Sala di prevenire questo disastro?

danilo toninelli

Tanto più se come dice Roberto Trenord è di prioprietà della regione, no?

FRANCO MARZIALI @MFSVILUPPO

In risposta a @DaniloToninelli

Con il massimo rispetto x morti e feriti,Penso che con queste prese di posizione si scenda esattamente al livello dei Ns avversari(politici)