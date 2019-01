CAZZARI A CINQUESTELLE - NEL VIAGGIO A STRASBURGO, DI MAIO E DI BATTISTA ANNUNCIANO DI “CAMBIARE LA UE”. COME? FACENDO MODIFICARE I TRATTATI UE PER PERMETTERE ALL'ITALIA DI METTERE IN CAMPO, IL PROSSIMO ANNO, UNA NUOVA MANOVRA IN DEFICIT - CIAO CORE: RIAPRIRE I TRATTATI E’ QUASI IMPOSSIBILE E FARLO POTREBBE SIGNIFICARE ANCHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE PER L'ITALIA…