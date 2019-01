JAN PALACH VIVE, IO VOGLIO MORIRE - UN UOMO SI DÀ FUOCO A PRAGA, ALL'INDOMANI DELLA COMMEMORAZIONE DEL GESTO DI PALACH, IL 21ENNE CHE SI COSPARSE DI BENZINA E MORÌ IN PROTESTA CONTRO L'OCCUPAZIONE SOVIETICA. ERANO 50 ANNI FA. L'UOMO È STATO SOCCORSO E PORTATO IN OSPEDALE CON USTIONI SUL 30% DEL CORPO, MA PER LA POLIZIA IL MOVENTE NON SAREBBE POLITICO

praga uomo si da fuoco

PRAGA, UN UOMO SI DÀ FUOCO IN PIAZZA SAN VENCESLAO

(ANSA) - Un uomo di 55 anni si è dato fuoco oggi a Praga in piazza San Venceslao. Secondo alcuni testimoni, si è cosparso di un liquido infiammabile e poi ha acceso il rogo. Le fiamme sono state spente dai passanti. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale, ha riportato ustioni sul 30% del corpo. Sul caso indaga la polizia. Due giorni fa, i cechi hanno commemorato i 50 anni dal gesto di Jan Palach, lo studente che si diede fuoco per protesta contro l'occupazione sovietica.

REP. CECA: UOMO SI DÀ FUOCO,POLIZIA ESCLUDE MOVENTE POLITICO

monumento a jan palach

(ANSA) - La polizia ceca ha escluso che l'uomo che si è dato fuoco oggi in piazza S. Venceslao, a Praga, fosse mosso da una motivazione politica. Lo ha detto la portavoce delle forze dell'ordine al canale televisivo Ct 24ore. Si tratta di un 54enne di nazionalità ceca, che si è cosparso di liquido infiammabile e ha acceso il rogo. Il fatto è accaduto intorno alle 15. Secondo la polizia, l'autore del gesto, che è stato soccorso dai passanti, e poi portato in ospedale, è in condizioni di salute "gravi", avendo il 30% del corpo ustionato.

50 ANNI FA IL SACRIFICIO DI JAN PALACH, PRAGA LO CELEBRA

jan palach

(di Yveta Kasalickà) (ANSA) - Era un ragazzo di 21 anni Jan Palach quando si cosparse di benzina e si diede fuoco in cima alla piazza di San Venceslao, a Praga, per protestare contro l'occupazione sovietica di quella che all'epoca era ancora la Cecoslavacchia. Oggi sono passati 50 anni da quel gesto e, fra quanti lo commemorano nella capitale ceca, c'è chi ripropone la forza di quel messaggio, per motivare una società ormai abituata alla democrazia a non trascurarla. È sbagliato dare per scontate le conquiste del popolo ceco.

Palach voleva smuovere gli animi contro l'indifferenza nei confronti della nuova sottomissione delle autorità politiche al diktat di Mosca. Vent'anni dopo, nel 1989, migliaia di persone, nel ricordare lo studente di Lettere morto tre giorni dopo essersi lasciato avvolgere dalle fiamme, si radunarono di nuovo nella stessa piazza: il momento commemorativo fu però attraversato da un moto di protesta contro il regime comunista.

jan palach (dal film)

La mobilitazione fu brutalmente soppressa, ma accese la scintilla che condusse alla Rivoluzione di velluto e alla caduta del regime nel novembre '89. Secondo gli oppositori dell'attuale governo ceco, il messaggio di Palach è valido anche oggi, di fronte a una società divisa, in cui la maggioranza si sottomette volontariamente all'autorità dei populisti, sostenuti da comunisti non riformati, e alle manipolazioni di un presidente filorusso e filocinese. Lo ha ricordato nella messa dedicata al sacrificio di Palach Tomas Halik, uno dei più noti ecclesiastici cechi. "Palach ha mostrato che la verità conta più della vita.

jan palach

Ha donato la sua vita perché la gente si rendesse conto del valore della verità e della libertà", ha sottolineato Halik, mettendo in guardia contro la politica del populismo, contro le informazioni false dell'Est e la volontà di certi ambienti politici cechi di privilegiare gli interessi finanziari ed economici dei paesi con regimi autoritari a danno degli interessi della Repubblica Ceca e dell'Ue. "Oggi non viviamo all'ombra dei panzer degli occupanti. Ma l'atto di Palach è anche un appello a non essere indifferenti a quello che succede attorno. Ad onorare la democrazia e la libertà", ha concluso.

jan palach

Toni analoghi nell'intervento di Alexandr Vondra, ex ministro degli Esteri, dissidente ed amico di Vaclav Havel. "La gente comincia a dimenticare. La libertà non ci è cascata dal cielo, l'abbiamo dovuta conquistare e non è garantito ci sia per sempre, che non la si possa perdere. Cominciare a dimenticare è la strada migliore per perderla di nuovo", ha detto Vondra alla tv pubblica.

Fra quanti hanno reso omaggio a Palach, sottolineando la sua lezione per tutta l'Europa, c'era oggi in Piazza San Venceslao anche il leader dell'organizzazione italiana EuropaNow! Eric Jozsef, secondo il quale Palach si sacrificò "non solo per la libertà del popolo ceco, ma per la libertà degli europei. Bisogna ricordarselo perché oggi l'Europa fa fronte a numerose minacce", ha detto Jozsef, che fra l'altro ha criticato l'intenzione di strumentalizzare il nome di Palach con un concerto di militanti dell'estrema destra a Verona, poi cancellato.

il film su jan palach