JUNCKER IN MODALITÀ ESTREMA UNZIONE: ''ABBIAMO ESAGERATO CON L'AUSTERITÀ, E NON SIAMO STATI ABBASTANZA SOLIDALI CON LA GRECIA''. SUL SUO LETTO DI MORTE (POLITICO) IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FA MEA CULPA: ''MI RAMMARICO DI AVER DATO TROPPA IMPORTANZA AL FONDO MONETARIO''. MA COME? IL FMI DICEVA DI CANCELLARE UN PEZZO DI DEBITO GRECO, E TROVO' L'OPPOSIZIONE DELLA GERMANIA

(ANSA) - Durante la crisi del debito "c'è stata dell'austerità avventata, ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato: le riforme strutturali restano essenziali". Così il presidente della Commissione Ue Juncker, nel suo intervento in aula a Strasburgo per la celebrazione dei vent'anni dell'euro.

"Mi rammarico di aver dato troppa importanza all'influenza del Fondo monetario internazionale. Al momento dell'inizio della crisi - ha ricordato Juncker - molti di noi pensavano che l'Europa avrebbe potuto resistere all'influenza del Fmi. Se la California è in difficoltà, gli Stati Uniti non si rivolgono" al Fondo monetario internazionale e "noi avremmo dovuto fare altrettanto".

(ANSA) - "Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci" durante la crisi del debito. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento in aula a Strasburgo per la celebrazione dei vent'anni dell'euro. "Mi rallegro di constatare che la Grecia, il Portogallo ed altri Paesi - ha aggiunto - hanno ritrovato se non un posto al sole", almeno "un posto tra le antiche democrazie europee".

(ANSA) - "Il bilancio della presidenza del consiglio austriaco è impressionante, con una eccezione rilevante: avevo auspicato che il governo austriaco avrebbe potuto superare il momento in cui ha negato la propria approvazione sul Global compact Onu sui migranti. Sarebbe stato auspicabile, ma per riconoscere la verità l'Austria non è stato l'unico paese che lo ha rifiutato, non lo capisco neppure oggi, ma so che è successo". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

(ANSA) - Al via alla Plenaria a Strasburgo alla seduta solenne per celebrazione i 20 anni dell'Euro. Presenti in aula oltre al presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il presidente della Bce Mario Draghi, il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, il presidente della Commissione problemi economici e monetari dell'Eurocamera Roberto Gualtieri, oltre all'ex presidente della Bce Jean-Claude Trichet.

