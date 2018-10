16 ott 2018 13:17

JUNCKER ORDINA: NIENTE ''DERAPAGE'' SULLA MANOVRA. ''GLI ALTRI PAESI CI COPRIREBBERO DI INGIURIE E INVETTIVE CON L'ACCUSA DI ESSERE TROPPO FLESSIBILI CON L'ITALIA''. MA QUALI PAESI? LA FRANCIA E LA SPAGNA CHE PURE NON RISPETTANO I PARAMETRI? - ''NON BISOGNA METTERE L'ITALIA SOTTO ACCUSA AL VERTICE. L'EUROPA NON SOPRAVVIVEREBBE SENZA ITALIA''