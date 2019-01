“IL BACIAMANO? È CAPITATO ANCHE A ME, MA IO RITRAGGO SEMPRE LA MANO” – DI MAIO VERSIONE "DON LUIGINO": “MI È CAPITATO ANCHE IN SARDEGNA POCHI GIORNI FA, MA DICO DI NON PERMETTERSI PIÙ...” – L’ACCOGLIENZA A SALVINI? “GRAN PARTE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA GLIELA FANNO COLORO CHE LO CRITICANO”, POI FA L’OFFESO: “QUANDO CI SONO STATO IO AD AFRAGOLA C’ERANO IL DOPPIO DELLE PERSONE” – VIDEO

Da “Non stop news – Rtl 102.5”

BACIAMANO A SALVINI AD AFRAGOLA

"Il baciamano è capitato anche a me ultimamente, ma io ritraggo sempre la mano e dico di non permettersi più". Lo ha affermato stamattina il vice premier Luigi Di Maio ai microfoni di Rtl, dove gli era stato chiesto cosa pensasse del famoso bacio sulla mano dato a Salvini, da un suo estimatore, pochi giorni fa ad Afragola in Campania.

"E dove le è successo?" lo incalza Pier Luigi Diaco, conduttore del programma "Non stop News". Il ministro pentastellato risponde: "Mi è capitato anche in Sardegna pochi giorni fa" . L'intervista continua e il vice premier si concentra di nuovo sull'accoglienza data al suo collega ministro dell'interno: "Gran parte della campagna pubblicitaria gliela fanno coloro che lo criticano. Quando ci sono stato io ad Afragola c'erano, secondo me il, doppio delle persone - poi corregge il tiro - Non voglio fare una gara su chi ha più persone...". Ma in studio è già scoppiata una risata: "Però ormai lo ha detto ministro."

