MANCO CON BERLUSCONI ERA ARRIVATO A TANTO! MICHELE SANTORO PUBBLICA SUL SUO SITO UN EDITORIALE DI PESSIMO GUSTO IN CUI SI DICE PRONTO A PAGARE UN KILLER PER UCCIDERE SALVINI: “AL FINE DI LIBERARCI DA UN MINISTRO DELL’INTERNO SQUALLIDAMENTE IGNORANTE, OFFRO CONGRUA RICOMPENSA” – LA SATIRA DI VAURO SUI "SETTE MODI PER UCCIDERE SALVINI"

VIDEO! VAURO: “SETTE MODI PER UCCIDERE SALVINI” https://www.michelesantoro.it/2019/03/vauro-uccidere-salvini/

MICHELE SANTORO, LO SCHIFO CONTRO MATTEO SALVINI: "CERCO KILLER PER UCCIDERLO, OFFRO SOLDI"

michele santoro foto di bacco (2)

Da www.liberoquotidiano.it

Schifo senza confini. Un'escalation di violenza e odio senza precedenti. Forse nemmeno contro Silvio Berlusconi il livore era tanto. L'ultimo post pubblicato dal teletribuno Michele Santoro sul suo sito ufficiale non rappresenta solo l'ultimo attacco, in ordine di tempo, a Matteo Salvini. Ma va oltre ogni limite della decenza e forse anche della legge. A scatenare la reazione dell'ex conduttore di Annozero sono state le polemiche legate all'edizione straordinaria della rubrica che Vauro tiene sul sito di Santoro e intitolata autoironicamente La zecca.

SALVINI MANGIA LA NUTELLA

Il vignettista del Fatto Quotidiano, per ironizzare su chi lo accusa di spalleggiare chi sarebbe disposto ad uccidere Salvini, si è "divertito" a elencare sette opzioni semiserie per eliminare fisicamente il vicepremier: dalla "Nutella assassina" all'"uniforme killer". "Sette modi per uccidermi", ha commentato Salvini, "Se questo squallido personaggio pensa di essere divertente... No, direi che fa proprio schifo".

Nell'editoriale "Cercasi Killer", Santoro scrive: "Ancora una volta Matteo Salvini aggredisce con espressioni ingiuriose, assolutamente in contrasto col ruolo che ricopre, per aizzare le legioni dei suoi fans – tra i quali sul web si contano non pochi squadristi – che non esiteranno a pronunciare minacce serie all’incolumità di uno dei più famosi e apprezzati autori di satira".

michele santoro m

"Al fine di liberarci da un ministro dell’Interno squallidamente ignorante", prosegue il conduttore, "che dovrebbe garantire la sicurezza di ogni cittadino, indipendentemente dalla sua razza e dalle idee politiche e religiose che professa, offro congrua ricompensa a un killer in grado di mettere in pratica uno dei sette modi indicati da Vauro per ucciderlo. Con la preghiera di contattarmi con la massima urgenza". Salvini commenta, laconico: "Più questi radical-chic (con portafoglio a destra) mi attaccano, più mi convinco che siamo nel giusto".

CERCASI KILLER

Da www.michelesantoro.it

michele santoro

Ancora una volta Matteo Salvini aggredisce con espressioni ingiuriose, assolutamente in contrasto col ruolo che ricopre, per aizzare le legioni dei suoi fans – tra i quali sul web si contano non pochi squadristi – che non esiteranno a pronunciare minacce serie all’incolumità di uno dei più famosi e apprezzati autori di satira.

Al fine di liberarci da un ministro dell’Interno squallidamente ignorante che dovrebbe garantire la sicurezza di ogni cittadino, indipendentemente dalla sua razza e dalle idee politiche e religiose che professa, offro congrua ricompensa a un killer in grado di mettere in pratica uno dei sette modi indicati da Vauro per ucciderlo. Con la preghiera di contattarmi con la massima urgenza.

MICHELE SANTORO

VAURO TORNA CON LA SUA RUBRICA LA ZECCA. QUESTA VOLTA IN UN’EDIZIONE STRAORDINARIA DAL TITOLO: “SETTE MODI PER UCCIDERE SALVINI“. A COSA FA RIFERIMENTO IL VIGNETTISTA?

Da www.michelesantoro.it

Nell’ultima puntata di Quarta Repubblica è stato mostrato un servizio dove, a telecamera nascosta, si chiedeva ad alcuni immigrati di colore cosa pensassero di Salvini. “Provate voi ad andare a domandare a immigrati di colore cosa pensano di Salvini. Che cazzo volete che vi rispondano?” Insomma, uno “scoop formdabile”.

matteo salvini mangia un panino

La satira di Vauro: “Sette modi per uccidere Salvini”

Uno dei migranti condannando il gesto criminale di Sy, l’autista dello scuolabus di Crema, ha detto: “Non potrei mai fare una cosa del genere, sequestrare bambini che non hanno colpa, se dovessi uccidere qualcuno ucciderei Salvini o qualcuno di responsabile”. Il senso pare chiaro “Se

dovessi” non “se volessi” e soprattutto non ha detto “ucciderò Salvini”. Quando il vignettista ospite in studio ha tentato di ragionare su una “banale ovvietà tra lamenti e strilli di indignazione e mi sono immediamente ritrovato ad essere complice del feroce assassino”.

innocenzi travaglio vauro santoro

Uccidere Salvini? Ormai “sono già stato condannato” dice Vauro, così il vignettista si sente libero di immedesimarsi nel ruolo. Si va dai barattoli di “nutella-assassina” alle “felpe fatali” fino al sabotaggio dei freni della proverbiale ruspa. Già si vedono all’orizzonte altri “strilli di indignazione”

Michele Santoro