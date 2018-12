“CONTE? E’ UN CIALTRONE” - GASPARRI SCATENATO A RAI RADIO2: "E’ UN RIGATTIERE DI CHE PIGLIA PER IL C*LO LA GENTE. VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA. SONO QUATTRO ANALFABETI IGNORANTI CHE PIGLIANO PER IL C*LO GLI ITALIANI. TERRORISMO? PRENDIAMOLI CON LEGGI SPECIALI E ARRESTIAMOLI TUTTI. SFERA EBBASTA? I SUOI TESTI SONO PENALMENTE PERSEGUIBILI…E LE FEMMINISTE DOVE SONO ORA?”

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Maurizio Gasparri è intervenuto ai microfoni di Rai Rad io2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Gasparri ha parlato di quanto accaduto a Strasburgo: "L'occidente sa chi sono i suoi amici. Li ha identificati, classificati, ma li lascia liberi di uccidere per poi comminare una pena di morte successiva. Gli attentatori vengono uccisi dopo in scontri a fuoco con la polizia. Invece di lasciarli uccidere per poi subire in molti casi la giusta reazione dell'autorità che si oppone, perché non fermarli prima?

Bisogna creare con leggi eccezionali in Europa dei centri dove rinchiudere queste persone. La rabbia è che quando scoppiano questi attentati dopo un quarto d'ora tutti sanno chi fosse l'attentatore. Prendiamoli e arrestiamoli tutti. Sono 10.000, che difficoltà avrebbe l'Europa a trattenere 10.000 persone? Loro ci uccidono ma poi le forze di polizia li uccidono dopo. Fermiamoli prima. Arrestiamoli prima con leggi speciali":

Sulla manovra Gasparri è molto critico verso il Governo: "Aggiungeranno bugie a bugie. Hanno presentato conti falsi, continueranno a falsificarli. Questa cosa del 2.04 è una cosa vergognosa, come quelli che scrivono al supermercato che un oggetto costa 9.9 euro. Conte è un cialtrone, un rigattiere di quarta fila. Mi vergogno di essere concittadino di un personaggio di questa fatta, che piglia per il culo la gente scrivendo 2.04. Vergogna, vergogna, vergogna. Ditemi che motivo c'era di scrivere 2.04, pigliano per il culo gli italiani, quattro analfabeti ignoranti. Sono una vergogna vivente. Vi dissociate? Perché, vivente è il termine giusto".

Su Sfera Ebbasta: "Ma i genitori li hanno letti i testi di questo personaggio? La gente non è morta per i testi, per carità, ma i testi sono una roba che penalmente è perseguibile. Lo Stato punisca i gestori dei locali responsabili, ma poi si osservi se certi testi siano penalmente perseguibili. Qui si fanno le giornate per le donne, ma non si dice nulla davanti a quello che dicono questi sulle donne. Dove stanno le femministe?".