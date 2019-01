“DIMMI TU A COSA PUO’ MAI SERVIRE IL PD?” - CROZZA SEPPELLISCE I DEMOCRATS A “CHE TEMPO CHE FA”: “PRENDI IL CASO BANCHE. QUESTO GOVERNO HA SALVATO CARIGE, COME QUELLI PRECEDENTI AVEVANO SALVATO MPS E LE POPOLARI. E COSA FA IL PD? URLA ALLO SCANDALO! FATE LE MERDE COME NOI! MERITATE DI ANDARE A CASA, COME NOI! COME FAI A FARE OPPOSIZIONE COSÌ” - ALESSIA MORANI, OSPITE IN STUDIO, RIDE E APPLAUDE… - VIDEO

Maurizio Crozza ha voluto sparare sul corpo ormai agonizzante del Pd nel suo intervento a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Un siparietto ripreso da Agorà su Raitre e mostrato impietosamente alla deputata dem Alessia Morani, che per tutto il lunghissimo minuto del filmato si è sforzata di sorridere, mentre il comico picconava gli ultimi bricioli di dignità rimasti al suo partito: "A cosa può mai servire il Pd? - si chiede il comico - È come in cucina, quando hai il Bimby che fa tutto, cosa te ne fai del vecchio frullatore a frusta con la manovella che usava tua nonna. Tua nonna che adesso vota Cinque stelle".

Di argomenti per massacrare i dem ce ne sarebbero a decine, l'ultimo solo in ordine di tempo è stato il caso del salvataggio della banca genovese Carige, in occasione del quale il Pd ha dato il peggio di sé: "Prendi il caso banche. Questo governo ha deciso di salvare la Carige. Esattamente come i quelli precedenti avevano deciso di salvare Mps e le Popolari. E cosa fa il Pd? Urla allo scandalo: 'Bastardi... avete salvato le banche come noi... fate le merde come noi, meritate di andare a casa come noi... e meritate di andare a casa... come noi. Vergognatevi... come noi, vergognamoci. Come fai a fare opposizione così? Sai quando i grillini dicevano: 'E allora il Pd?'. Ecco ora lo dice direttamente il Pd: 'E allora noi del Pd?'".