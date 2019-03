“LE FAMIGLIE?STUCCHEVOLE LA RINCORSA A STRUMENTALIZZARLE” – DOPO IL BATTIBECCO CON SALVINI SUL CONGRESSO DELLE FAMIGLIE E LE CRITICHE ALLA KERMESSE DI VERONA, DI MAIO AL CONTRATTACCO: “PERCHÉ NON SI RIESCE A PARLARE DI FAMIGLIA SENZA FARCI POLITICA SOPRA?”. E INVOCA IL MODELLO FRANCESE: “FORSE SARÒ UN PO’ CONSERVATORE MA PENSIAMO A DARE INCENTIVI ALLE GIOVANI COPPIE..."

Emanuele Buzzi per corriere.it

Luigi Di Maio contrattacca. Dopo il battibecco con Salvini sul Congresso delle Famiglie e a Verona e le critiche alla manifestazione, il leader del Movimento torna sull’argomento e precisa al Corriere, con una stoccata trasversale: «Mi faccia dire che trovo stucchevole questa rincorsa a strumentalizzare la famiglia. A Verona c’è questo grido a quella tradizionale, dall’altro fronte c’è un altro grido a quella arcobaleno. Ma perché non si riesce a parlare di famiglia senza farci politica sopra?», dice il vicepremier. Un attacco che coinvolge non solo la kermesse di Verona bollate come conservatrice dal Movimento, ma anche chi scende in piazza a sinistra per le famiglie arcobaleno (sostenute anche dal presidente della Camera Roberto Fico).

Il modello francese

«Forse sarò un po’ conservatore ma pensiamo ad aiutarle le famiglie, pensiamo a dare incentivi alle giovani coppie, agli sgravi fiscali alle famiglie monoreddito con più figli a carico, ad aiutare le mamme a conciliare tempi di vita e di lavoro. Dobbiamo introdurre il modello francese, lavorare affinché gli italiani siano messi in condizione di fare più figli, non fare campagna elettorale su chi è in difficoltà. La politica ha un altro compito: deve risolvere i problemi, non crearli», conclude Di Maio.

