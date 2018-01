“GIGGINO” LISCIA IL PELO AI POTERI MARCI – DI MAIO ANNUNCIA: NEL GOVERNO A CINQUE STELLE, METTO UN PREFETTO ALL’INTERNO ED UN DIPLOMATICO AGLI ESTERI. COME MONTI – ED ALL’ECONOMIA? “UNA PERSONA NOTA AGLI INVESTITORI INTERNAZIONALI”. CIOE’, A BILDERBERG?

ANNAMARIA CANCELLIERI

Cinque stelle nel salotto buono! Giggino Di Maio pensa di fare una riedizione del Governo Monti? A DiMartedì annuncia: "Il ministro degli Interni deve essere un prefetto e agli Esteri metterei un ambasciatore".

Come Montimer, con la prefetta Cancellieri al Viminale e Terzi di Sant'Agata alla Farnesina. Sappiamo come è andata a finire, con Ligresti e marò... E all'Economia? "Una persona nota agli investitori". Presa dalla Trilateral?

Da Ansa

Giulio Terzi di Sant Agata

Sulle alleanze post-voto "diciamo che di grandi alternative non ce ne sono. Dobbiamo capire la consistenza dei gruppi. Questa legge mette in condizioni solo dopo il voto di capire quali maggioranze si possano formare. La nostra squadra sará annunciata prima del voto e sará una squadra patrimonio del Paese. Per me il ministro dell'Interno deve essere un prefetto che si è distinto" nella sua attivitá, "il Ministro degli Esteri un ambasciatore". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a diMartedì, su La7.

Da Agi

luigi di maio steward

"Il ministro dell'Economia deve essere una persona conosciuta dagli investitori internazionali, che conosce il mondo, le aziende. Sicuramente miriamo a coinvolgere persone che sono 5 stelle ma non lo sanno". Così Luigi Di Maio, a CorriereLive, a proposito del profilo a cui M5s pensa per guidare il dicastero di via XX settembre.