“HEZBOLLAH TERRORISTI”, LE PAROLE DI SALVINI IN ISRAELE CREANO “PREOCCUPAZIONI E IMBARAZZO” AL MINISTERO DELLA DIFESA (A GUIDA 5 STELLE): COSÌ METTE A RISCHIO LA MISSIONE IN LIBANO – LA REAZIONE DI DI MAIO – IL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI PENTASTELLATO MANLIO DI STEFANO: “PARLARE DI GEOPOLITICA SENZA COGNIZIONE DI CAUSA SOLO PER SCHIERARSI DALLA PARTE DEL PIÙ FORTE FA MALE A QUEI POPOLI E ALLA PACE”

Da una settimana i genieri dell' esercito setacciano le montagne al confine con il Libano. A caccia di gallerie - ne hanno per ora trovate tre - che partono sotto le case nei villaggi arabi per sbucare dalle parti dei kibbutz israeliani. Usano sonde ipersensibili che i laboratori militari hanno sviluppato sul modello di quelle per misurare i terremoti.

L' operazione Scudo del Nord - come l' hanno chiamata i generali - ieri ha fatto registrare una scossa sul sismografo politico italiano. Quando il vicepremier Matteo Salvini, in visita alle truppe israeliane dispiegate sulla linea tra i due Paesi, ha twittato: «I terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione». Parole che hanno creato «preoccupazioni» e «imbarazzo» dentro al ministero della Difesa - a guida 5 stelle - perché «mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati con l' Unifil».

«Una delle missioni di pace più importanti nel mondo e per noi dei 5 Stelle un modello super partes», commenta l' altro vicepremier Luigi Di Maio. «Parlare di geopolitica senza cognizione di causa solo per schierarsi dalla parte del più forte fa male a quei popoli e alla pace», attacca Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri e considerato l' esperto di Medio Oriente nel M5S.

Le reazioni dei partner sulla definizione di Hezbollah lasciano perplesso Salvini: «Sono orgoglioso del lavoro dei nostri soldati. Ma a casa mia i terroristi si chiamano terroristi». E forse lo lasciano perplesso gli alleati in generale: «Non parlatemi di Di Maio, queste polemiche sono molto lontane» dice davanti al Muro del Pianto.

Gli italiani impegnati nel sud del Libano sono oltre un migliaio e assieme ai soldati di 43 nazioni pattugliano quella che dal 2006 - dopo i 34 giorni di guerra tra Israele ed Hezbollah - è stata un' area relativamente calma. Il premier israeliano Netanyahu - che Salvini incontra questa mattina - ha spinto perché le truppe dell' Onu avessero un atteggiamento più muscolare verso le milizie filoiraniane. Per mesi - ha spiegato - le case da cui partono gli scavi sono state segnalate ai Caschi Blu perché intervenissero. Anche l' Ue considera dal 2013 l' ala militare di Hezbollah un' organizzazione terroristica. Gli Usa non fanno distinzioni tra il movimento politico e il suo braccio armato, tutti e due colpiti da sanzioni.

Nelle 24 ore che passa in Medio Oriente il leader della Lega non incontra Abu Mazen, il presidente palestinese: «Conto di vederlo al più presto. L' Ue in questi anni è stata poco equilibrata, condannando Israele ogni quarto d' ora».

