30 mar 2019 13:24

“JOE BIDEN MI BACIAVA DIETRO LA TESTA” - UNA EX CANDIDATA DEM ACCUSA L’EX VICEPRESIDENTE AMERICANO, PAPABILE CANDIDATO ALLE PRESIDENZIALI DEL 2020, DI AVERLA TOCCATA IN MODO “INAPPROPRIATO E SNERVANTE” DURANTE UN COMIZIO NEL 2014: “ERO SCIOCCATA E CONFUSA”, SPIEGA LUCY FLORES, CHE OGGI LAVORA COME ATTIVISTA