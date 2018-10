“LASCIO FORZA ITALIA E FARÒ UN NUOVO PARTITO CON LA MELONI” - VITTORIO SGARBI: “VOGLIO CONVINCERE ANCHE BERLUSCONI A USCIRE DAL SUO STESSO PARTITO CHE È DIVENTATA LA SUA PENA. DEVE CHIUDERE LA SUA CARRIERA POLITICA IN MODO DEGNO, E NON CIRCONDATO DA MINORATI CHE LO PORTANO ALLA ROVINA. NON VOGLIO RESTI IN BALIA DI QUESTA GENTE, COME GELMINI E TAJANI, CHE LUI STESSO, IN FONDO, SCHIFA"

Estratto dell’articolo di Andrea Carugati per “la Stampa”

sgarbi berlusconi

«Rientrare? Macché. Voglio convincere anche Berlusconi a uscire da Forza Italia, che è diventata la sua pena. Lui deve chiudere la sua carriera politica in modo degno, e non può farlo circondato da minorati che lo portano alla rovina». Vittorio Sgarbi da due giorni è furioso […] Non tollera di aver dovuto subire lo «schiaffo di Sutri», […] Nel forfait dell' ex Cavaliere che ieri non si è presentato nel comune del Viterbese «dopo avermi confermato personalmente il giorno prima che sarebbe venuto» […] «Avevamo già rinviato due volte, il catering era pronto, dovevamo intitolare un giardino a mamma Rosa, questa la sorpresa che gli avevo preparato».

berlusconi ai 95 anni del padre di sgarbi

E invece ha dato buca un'altra volta.

«La cosa che non accetto è che me l'abbia comunicato Mariastella Gelmini. Che si è inventata una improvvisa riunione […] Non sopportava che venisse da me dopo aver detto che non andava da lei a Milano […]».

[…] La Gelmini le ha chiesto di restare in Forza Italia.

«Forse non ha capito, io me ne vado proprio contro di lei, non è in grado di fare la capogruppo, io porto consensi, lei no. Lo stesso vale per Tajani. Non ha senso che Berlusconi resti in balia di questa gente che lui stesso, in fondo, schifa. […]».

SGARBI BERLUSCONI

[…] Pronto a passare con la Lega?

«Non è mia la tazza di tè, anche se ho buoni rapporti con Salvini. Con Giorgia Meloni invece abbiamo un discorso aperto da tempo, io vorrei allargare Fratelli d' Italia, farne una cosa nuova».

[…] Entrerà nella maggioranza con i grillini?

«Guardi, la fiducia al governo Conte l'ho votata dal primo giorno, col motivo che io prospero nell'ignoranza...».

[…] Con Berlusconi è rottura?

«Io gli voglio sempre bene, ma stavolta anche lui è stato un po' maleducato...».

GIORGIA MELONI E STEVE BANNON