“I LEONI DEL ME NE FREGO ORA FANNO LE PECORELLE” – DI MAIO RIESCE NELL’IMPRESA DI FARSI PRENDERE PER IL CULO DA LAURA BOLDRINI - L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA NON SI FA SFUGGIRE L’OCCASIONE DI RANDELLARE LA RETROMARCIA DEL GOVERNO SUL DEFICIT: “VE LI RICORDATE QUANDO ESULTAVANO DAL BALCONE DI PALAZZO CHIGI? ADESSO PREGANO JUNCKER DI…”

Da www.liberoquotidiano.it

La sinistra ha poco da godere in questo periodo, visto lo sfacelo di consensi e credibilità che sta vivendo. E quando lo fa, può solo godere delle sfighe altrui. Così, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini non poteva lasciarsi sfuggire la figuraccia patita dal governo ieri sulla manovra, con il 2,4% di deficit che si è trasformato in un ben più modesto 2,04.

"Ve li ricordate i leoni del me ne frego quando esultavano dal balcone di Palazzo Chigi? Ecco, adesso fanno le pecorelle, che pregano Junker di non avviare procedura di infrazione contro l'Italia. Nel frattempo, però, sono stati bruciati miliardi di euro. E gli italiani pagano" ha scritto la Boldrini sui social.

