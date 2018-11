8 nov 2018 09:08

“DI MAIO È UN VOLGARE BUGIARDO” – GASPARRI A "RADIO2" DISTRUGGE LUIGINO: “È UN SOMARO, UN IMBROGLIONE, IN UN PAESE NORMALE VERREBBE MANDATO A FARE NUMERI NEI CIRCHI, QUELLI MINORI” – CONTE? “SPER NON SIA ROMANISTA, NON POTREI SOPPORTARLO, GIÀ ABBIAMO TANTE SOFFERENZE…”