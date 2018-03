“MI VERGOGNO CHE SALVINI SIA ITALIANO, DI PROFILO SEMBRA UOMO DI NEANDERTHAL" - OLIVIERO TOSCANI APRE LE VALVOLE CONTRO LA LEGA: "GLI ELETTORI DELLA LEGA SONO MACERATI NEL CERVELLO - QUI IN VENETO SONO BARRICATO E PREPARO LA RESISTENZA COME A FORT ALAMO - L'IMMIGRAZIONE E' INARRESTABILE, E' IL FUTURO E NOI INVECE..."

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Sono come a Fort Alamo qui a Fabrica in Veneto, ho tirato su le mura, c’è tutta l’artiglieria pronta per l’assalto dei leghisti e siamo barricati dentro, vedrai che strage faremo…resisteremo”.

A La Zanzara su Radio 24 il fotografo Oliviero Toscani inizia così, mentre i conduttori gli fanno notare che la sua nemica Lega ha vinto le elezioni e Salvini potrebbe diventare premier: “Qui – continua – ci sono una marea di antileghisti. Sono fortissimi. Ci sono gli oppositori che oltre a essere molto forti sono anche più intelligenti. Sto preparando la grande Resistenza alla Lega, ovunque, in tutta Italia. Quello che non voglio dire ritardato, non lo voglio dire, quello che finisce con ‘…ini’. Non dico chi, lo dite voi. Comunque può essere utile. Uno che caga, può essere utile per la vigna. Potrebbe aiutare l’Europa a mettersi a posto, a cambiare. Non tutte le merde vengono per nuocere, ci sono pure le merde utili”.

“Ho votato la Bonino – dice Toscani – ma siamo in anticipo, siamo avanti. Non possiamo fermare l’immigrazione, è inarrestabile. E’ il futuro inarrestabile, per ora abbiamo perso. Per ora. La pagheremo perché siamo delle carogne”. “Io voglio la gente intelligente – dice Toscani e mi vergogno che Salvini sia italiano, non ragiona bene, è indietro, è lento, basta guardarlo di profilo, assomiglia all’uomo di Neanderthal, che non è l’homo sapiens”. “Guardate Macerata – insiste Toscani – dove ha sparato Traini. La Lega è il primo partito. E’ una cosa vergognosa. Sono macerati nel cervello”.

Come definisci gli italiani che hanno votato Lega, quasi il venti per cento?: “Sono in ritardo sull’umanità. Come i fascisti al tempo del fascismo, erano in ritardo ma al potere”. Poi i leghisti vogliono cacciarti da Vinitaly a Verona, dicono che non sei persona gradita: “Ma non possono cacciare un cazzo, mica il Vinitaly è loro. Oh, ma scherziamo, possono cacciarsi qualcosa in gola. Io ci andrò al Vinitaly, eccome. Non hanno il diritto di cacciare nessuno. E poi il loro prosecco industriale sta inquinando il Veneto, e non solo il Veneto, con tutti quei pesticidi. E’ fatto in modo estremamente velenoso e pericoloso, tantissimo prosecco. Pensassero a questo, non a Toscani”.