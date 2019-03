TE NE VAI O NO, TE NE MAY SÌ O NO? - BOCCIATO PER LA TERZA VOLTA L'ACCORDO TRA LA VISPA THERESA E L'UNIONE EUROPEA. LA PREMIER NON SI DIMETTE E PREVEDE: ''QUASI CERTO CHE SI DEBBA PARTECIPARE ALLE ELEZIONI EUROPEE'' - TUSK METTE IN AGENDA UN INCONTRO IL 10 APRILE, VISTO CHE IL 12 SCADE IL MINI-RINVIO DECISO DAL GOVERNO INGLESE. IN QUELLA DATA DOVRANNO DECIDERE SE CHIEDERE A BRUXELLES UN'ESTENSIONE LUNGA O USCIRE COL ''NO-DEAL''